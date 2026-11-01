È già finita la spinta green?

L’Europa prende tempo e gli obiettivi di sostenibilità vengono annacquati sull’onda dei problemi per l’economia.

Si sono accorti tutti che l’Italia, assieme ad altri nove paesi, ha snobbato la direttiva europea Case Green. E per questo è finita in (costosa) procedura d’infrazione. Ma quello che tutti, a partire dal mondo dell’edilizia, fingono di non vedere è che nel giro di un paio d’anni il vento è cambiato parecchio. E ignorare il cambiamento può essere comodo per la propria comfort zone, ma non è mai una buona politica. Il vento del green si è affievolito. La necessità di un’economia sostenibile, con consumi zero o quasi, non è scomparsa. Ma la sensibilità è cambiata. Ora anche i sostenitori degli obiettivi fissati dalla Ue, con la decarbonizzazione completa entro i prossimi 25 anni, hanno alzato il piede dall’acceleratore.

La verità è che il Green deal è morto (o si sente molto male), e al suo posto c’è il Clean industrial deal. Che vuol dire: andiamoci piano, inquiniamo meno, ma senza esagerare nel fissare obiettivi. La faccenda non è di poco conto perché, al di là delle differenti opinioni politiche a riguardo, significa modificare decisioni strategiche. E non solo per le industrie, ma anche per il consumatore finale.

Un ruolo scomodo

L’Europa, insomma, si è accorta che vivere in un’isola verde in un mare di melma (diciamo così) rappresentato dal resto del mondo non è semplice. Perché il rischio è che le industrie nostrane, a partire da quelle energivore come la ceramica, cemento e laterizi, siano di fatto messe fuori mercato. E poco ci manca che lo siano già. Colpa, è bene precisarlo, non solo del Green Deal, ma anche delle sconclusionate guerre in Ucraina e in Iran, che hanno destabilizzato il mercato dell’energia. In ogni caso, i governi europei, chi più chi meno, si sono resi conto che rispettare pedissequamente la virtù ambientalista non è alla portata di mano. Questo appare ormai chiaro anche nel Parlamento di Strasburgo, dove si formano maggioranze variabili composte da Popolari, Conservatori e riformisti, Patrioti e sovranisti, le formazioni più contrarie a norme per la transizione green.

Proroghe

Solo pochi giorni fa, per esempio, il Parlamento europeo ha rinviato di tre anni, dal 2027 al 2030, l’entrata in vigore delle norme sul monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di metano per gli importatori di petrolio, gas e carbone. E le modifiche decise al meccanismo degli Ets, sistema che è fumo negli occhi delle industrie energivore, vanno nella direzione di concedere meno oneri alle imprese. In questo caso la modifica è stata votata anche dai rappresentanti del Pd. A opporsi, invece, sono stati i Paesi nordici, assieme a Germania, Olanda, Francia e Spagna. Ma la revisione è passata.Produzione di ceramica

Industria in crisi

C’è, poi, il capitolo dell’automotive. Il passaggio obbligatorio all’elettrico ha avuto l’effetto di inondare l’Europa di auto cinesi. Pechino, inoltre, è praticamente monopolista delle batterie necessarie per le vetture, anche quelle prodotte in Europa. Per quanto le auto elettriche siano un po’ meno inquinanti di quelle a motore termico, è innegabile che mandare a spasso decine di migliaia di addetti delle imprese europee non è esattamente un vantaggio. Anche per questo l’addio al motore a benzina e diesel dal 2035, come era previsto da Bruxelles, è stato di fatto cancellato nell’accordo provvisorio raggiunto dai tre gruppi centristi Ppe, Liberali e Socialisti, anche grazie alle pressioni di Francia e Germania. Italia non pervenuta. La partita, però, è ancora tutta da giocare.

Tutto questo, insomma, è un pro memoria che anche il mondo dell’edilizia, che correttamente insiste perché l’Italia adotti la direttiva Epbd IV (Case Green), deve tenere conto. Le illusioni sono una distorsione della percezione che fa apparire la realtà in modo diverso da come è realmente.