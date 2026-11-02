Durabilità delle case prefabbricate: manutenzione e punti critici

Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda la capacità delle case prefabbricate di conservare il proprio valore economico nel tempo. Quando la costruzione è realizzata con materiali di qualità e sottoposta a una corretta manutenzione, l’immobile mantiene elevate caratteristiche estetiche e funzionali.

Oggi il settore delle costruzioni prefabbricate ha raggiunto livelli tecnologici molto avanzati e offre soluzioni in grado di soddisfare standard qualitativi sempre più elevati. Per questo motivo, la longevità di una casa prefabbricata non dipende dal metodo costruttivo in sé, ma dalla qualità della progettazione, dei materiali e della manutenzione effettuata nel corso degli anni.