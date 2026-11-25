È inevitabile: la home automation, o domotica, fa i conti con l’Intelligenza artificiale. La digitalizzazione della casa, insomma, evolve con l’Ai. In che modo?

L’intelligenza artificiale ha diverse applicazioni nelle case intelligenti. Per esempio, l’Ia può ottimizzare il consumo energetico, consigliando il momento migliore per utilizzare gli elettrodomestici per ridurre al minimo il carico sulla rete elettrica.

L’Intelligenza artificiale si può integrare con termostati e sistemi di illuminazione intelligenti, scoprire sprechi di energia nell’uso del riscaldamento e regolare i dispositivi collegati. Comprendendo come una famiglia utilizza gli elettrodomestici, riscaldamento e illuminazione, l’Ia può spegnere automaticamente i dispositivi non utilizzati.

Un altro impiego è quello di migliorare l’effi­cacia dei dispositivi di sicurezza domestica. Per esempio, le telecamere con riconoscimento facciale, utilizzate nei limiti di legge, possono identificare chi si avvicina alla porta di casa evitando così di far scattare l’allarme se non necessario.

È probabile, inoltre, che nei prossimi anni i dispositivi utilizzino anche applicazioni di intelligence predittiva, già utilizzati da tempo dagli apparati pubblici di sicurezza, per individuare le minacce più probabili. Il riconoscimento facciale basato sull’Ia può ridurre i falsi allarmi e, al contrario, permette di intervenire tempestivamente e con maggiore certezza in caso di avviso. Non solo. Ci sono già videocitofoni con funzioni di rilevamento dei pacchi depositati dai corrieri, un’altra funzione dell’Ia.

Un altro impiego interessante per i dispositivi elettronici di casa sono le applicazioni dell’Intelligenza artificiale legate al controllo del benessere. L’Ia può facilmente, se collegata con i sensori, monitorare la qualità dell’aria, per stabilire quando attivare filtri o gli umidificatori.

Per gli anziani, invece, l’Ia può essere utile per gestire sistemi di rilevamento delle cadute e distinguere tra una persona che si alza dal letto e una che svicola sul pavimento.

Uno dei grandi vantaggi dell’Intelligenza artificiale come maggiordomo di casa è anche la capacità di imparare le preferenze di chi ci abita, in modo da personalizzare il funzionamento di luci, riscaldamento e dispositivi in modo che si adattino meglio alle abitudini del proprietario.

Infine, l’Intelligenza artificiale si evolve assieme a chi la utilizza: è una garanzia per il futuro, dato che l’apporto dell’Ia continuerà ad accompagnare le nuove soluzioni di home automation adottate.