Partiamo dall’identità del gruppo: che cosa è Ted Group? Partiamo dall’identità del gruppo: che cosa è Ted Group?

Ted Group è un gruppo di acquisto innovativo, perché opera in modo trasversale lungo la filiera. L’acronimo Ted significa Termoidraulica, Elettrico e Design; con design intendiamo in particolare il mondo degli showroom e dell’arredobagno. Sono ambiti che fino a pochi anni fa venivano letti come distinti, mentre oggi la loro integrazione è sempre più evidente.

Quando nasce questo progetto?

Il progetto è partito nel 2022, con l’obiettivo di creare un gruppo di acquisto diverso da quelli tradizionali. La scelta nasce dall’osservazione del mercato: termoidraulica ed elettrico convergono sempre di più e chi fa distribuzione deve saper presidiare entrambi i canali.

Quali fenomeni stanno rendendo questa convergenza più concreta?

Pensiamo alle pompe di calore, al fotovoltaico, alla climatizzazione e alla domotica. Idraulici ed elettricisti si trovano sempre più spesso a lavorare nello stesso progetto e sugli stessi impianti. La climatizzazione è un esempio evidente, perché tocca entrambi i mondi; lo stesso vale per la gestione intelligente dell’abitazione. A questo aggiungiamo il ruolo dello showroom, che è diventato un luogo decisivo nell’evoluzione della casa.

Fra termoidraulica ed elettrico, quale comparto è oggi in vantaggio?

Non credo sia utile stabilire un vincitore. Si tratta di due realtà con caratteristiche diverse e con pesi importanti. Il settore elettrico è probabilmente più abituato a modelli organizzativi, verifiche e strumenti gestionali strutturati. La termoidraulica mantiene un valore di mercato molto rilevante.

La vera opportunità, però, è per chi riesce a mettere insieme le competenze dei due mondi: avrà una proposta diversa, con una marcia in più.

Anche le rivendite di materiali edili si stanno avvicinando a questi mercati. Come legge il fenomeno?

Il comparto edile va seguito con grande attenzione. Le rivendite sono spesso le prime a intercettare una ristrutturazione o l’avvio di un cantiere. Attraverso lo showroom possono cogliere opportunità importanti e poi completare l’offerta con materiali termoidraulici ed elettrici. È un pacchetto coerente, che può generare valore per tutta la filiera.

Come immagina la distribuzione del futuro?

Ci saranno certamente cinque o sei grandi gruppi, molto organizzati e con una presenza territoriale rilevante. Accanto a loro, però, rimarrà un ruolo fondamentale per la distribuzione medio-piccola.

In termini indicativi, immagino un mercato in cui i grandi possano gestire circa il 40%, mentre il restante 60% rimanga alle realtà locali e indipendenti. Per queste ultime la differenza non può essere soltanto il prezzo, che un gruppo può già supportare attraverso gli accordi commerciali. La differenza deve essere nei servizi e nelle attività sul territorio.

Quali sono oggi le dimensioni della vostra rete?

Ted Group si è unita a Noi Network di Roma, guidata da Luca Putignano, con cui esiste una conoscenza professionale di oltre vent’anni. Insieme stiamo costruendo una copertura nazionale. La rete conta circa 120 associati e 40 showroom; il fatturato complessivo dei due gruppi è intorno ai 370 milioni di euro. Sono realtà medio-piccole, ma in forte crescita.

Come sostenete concretamente questi associati?

L’accordo commerciale resta il primo elemento di interesse quando un’impresa valuta l’ingresso in un gruppo. I partner cercano convenienza e risultati, e su questo vediamo riscontri positivi. Ma gli accordi non bastano: per noi i servizi sono fondamentali, perché è lì che una rete può fare la differenza per una realtà distributiva radicata sul territorio.

Quali servizi avete sviluppato?

Nello showroom abbiamo avviato un accordo con l’Accademia dello Showroom, insieme a Veronica Verona, per organizzare corsi di formazione dedicati agli addetti. Inoltre, realizziamo un concorso rivolto ad architetti, ingegneri, interior designer e studenti di architettura. L’obiettivo è creare un collegamento stabile tra i professionisti e gli showroom presenti nella rete.

Perché il rapporto con il progettista è così centrale?

Il professionista può essere interessato alle finiture, ma anche alla progettazione tecnica. Per questo abbiamo introdotto attività utili al progettista, comprese iniziative con crediti formativi. Vogliamo sostenere il rapporto tra showroom, progettista e cliente con un lavoro di qualità. È un’impostazione che può differenziarci dai grandi gruppi, i quali hanno necessariamente esigenze organizzative e di crescita diverse.

In che modo affrontate il tema del passaggio generazionale?

È una richiesta che riceviamo dai nostri soci. Ogni impresa ha la propria storia e le proprie complessità, quindi non esiste una soluzione standard. La formazione, però, aiuta a individuare le persone più predisposte e meritevoli, offrendo strumenti per accompagnare il ricambio generazionale con maggiore consapevolezza.

Qual è il progetto che guarda più avanti?

Il progetto è favorire l’unione e l’allargamento di più gruppi, per far dialogare in modo strutturato termoidraulica, elettrico ed edile. Non è più il momento di fare guerra: è il momento di condividere, sedersi allo stesso tavolo e mettere a disposizione degli altri il proprio valore. Il futuro della distribuzione sarà fatto di alleanze e sinergie.