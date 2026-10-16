Uno degli aspetti che più caratterizzano il mondo della distribuzione di materiali per edilizia è quello della concentrazione. Su YouTrade il tema è trattato su ogni numero, con le ultime notizie su acquisizioni, fusioni, accorpamenti. Più difficile, invece, stabilire quante rivendite spariscano dal mercato.

Le cause sono note: l’espandersi della grande distribuzione specializzata, che sottrae clienti a chi non riesce a proporre un servizio che compensi la differenza di prezzo, il ricambio generazionale che a volte non c’è per scelta o per mancanza di eredi, oltre al citato processo di concentrazione, anch’esso associato a soggetti più forti, in grado di erodere quote di mercato a chi non si raggruppa o vende la propria attività.

Ma, attenzione, va fatta una riflessione non solo su quanto accade nel segmento della distribuzione edile. È l’intero modello del retail come lo conoscevamo una volta che è in crisi. E la prova è che anche in altri paesi si assiste a una riduzione delle insegne.

In Italia lo testimoniano i dati che riguardano l’intero mondo del commercio: i negozi chiusi si trovano sempre di più in tutte le città e in tutte le tipologie di distribuzione (con eccezione di bar e ristoranti). E la Confesercenti stima che il 2026 comporti un ulteriore abbassamento delle saracinesche: a fine anno, secondo l’associazione, si iscriveranno ai registri camerali 23.934 nuove attività del dettaglio, quasi la metà rispetto alle 43.324 del 2014 (-44,8%) e il 5,7% in meno sul 2025.

Certo, non mancano le nuove aperture. Ma il saldo fra iscrizioni e chiusure è negativo per 18.915 aziende, in ulteriore peggioramento rispetto alle 17.874 del 2025.

Inoltre, ci sono fattori che sembrano essere un cuneo piantato nel cuore delle aziende commerciali: aumento dei costi come affitti ed energia, consumi delle famiglie fermi o in diminuzione, credito bancario prudente (e non sorprende, visto che tante imprese chiudono i battenti), la concorrenza delle grandi piattaforme online, grazie anche ai vantaggi fiscali, visto che gran parte delle tasse sono pagate all’estero. Amazon & c, insomma, rappresentano nei fatti una delocalizzazione delle vendite che secondo Confesercenti sottrae ogni anno all’economia italiana circa 6 miliardi di euro.

Che l’edilizia non sia toccata da questo fenomeno non è del tutto vero: basta controllare la grande varietà di offerta di materiali e attrezzature che offrono i marketplace. D’accordo, in gran parte si tratta di prodotti per il mercato brico, ma sono sempre soldi in meno che entrano in negozio.

Come fare? Bisogna combattere con le proprie armi: esperienza, consulenza, professionalità. Se ne parla al XIX Convegno YouTrade.