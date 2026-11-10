La Direttiva Case Green (EPBD IV) è ancora in attesa di recepimento nell’ordinamento italiano, nonostante il termine europeo del 29 maggio 2026 sia scaduto. Il ritardo, accompagnato dall’avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia e degli altri Stati membri inadempienti, rischia di rallentare ulteriormente la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale. A lanciare l’allarme è Cortexa, il progetto associativo di riferimento in Italia per il Sistema di Isolamento a Cappotto, che chiede al Governo un percorso normativo definito, incentivi fiscali stabili e criteri di qualità verificabili per accompagnare famiglie, progettisti e imprese nella transizione energetica.
La posizione è stata illustrata durante la conferenza stampa organizzata a Milano la mattina del 10 novembre 2026. Al centro dell’incontro, la necessità di accelerare il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1275, evitando che l’incertezza normativa comprometta le prospettive di sviluppo della filiera delle costruzioni e del mercato della riqualificazione energetica.
«Il tempo delle esitazioni è finito: l’Italia deve scegliere se governare la riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare oppure subirne costi, ritardi, ricadute sui cittadini, specialmente sui più fragili, e perdita di competitività. Il mancato recepimento dell’EPBD IV non è un passaggio burocratico neutro: rischia di tradursi in un’occasione persa per ridurre gli sprechi energetici, la dipendenza e povertà energetica del Paese, migliorare la qualità degli edifici e dare una prospettiva a imprese, industria e professionisti», ha dichiarato Filippo Colonna, Presidente di Cortexa.
Direttiva EPBD IV: Cortexa chiede il recepimento nella legge di delegazione europea 2026
Il primo punto dell’appello di Cortexa riguarda l’inserimento del recepimento della Direttiva EPBD IV nella legge di delegazione europea 2026. L’associazione chiede che da questo passaggio legislativo derivi una traiettoria nazionale dettagliata, capace di definire regole stabili, incentivi prevedibili e requisiti di qualità chiari e verificabili. Un quadro che dovrà riguardare non soltanto la scelta delle soluzioni tecnologiche, ma anche le competenze dei progettisti e dei posatori coinvolti negli interventi.
Nonostante il MASE abbia già trasmesso al Parlamento una bozza dei principi e criteri direttivi per il recepimento italiano della Direttiva EPBD IV, destinata alla legge di delegazione europea 2026, l’iter legislativo non è ancora concluso. Il Ministero ha avviato la predisposizione dello schema di decreto legislativo attraverso approfondimenti tecnici e interlocuzioni con le altre amministrazioni, ma la sua adozione resta subordinata all’approvazione della legge di delegazione europea, ancora in discussione al Senato. Una situazione che, secondo Cortexa, alimenta l’incertezza tra gli operatori e impedisce alle imprese di programmare investimenti e attività nel medio-lungo periodo.
L’associazione sottolinea inoltre che non sono sufficienti misure temporanee o interventi normativi soggetti a continue modifiche. Occorre una politica industriale strutturale, in grado di accompagnare la trasformazione del patrimonio edilizio e sostenere l’intera filiera.
«Non servono misure episodiche o continue correzioni: serve una politica di lungo periodo, capace di accompagnare famiglie, progettisti e imprese. La riqualificazione energetica è una scelta ambientale, economica e sociale, e non possiamo rinviarla ancora. Rischiamo di impoverire il mercato sia dal punto di vista delle competenze che delle capacità produttive», ha proseguito Colonna.
A rendere ancora più urgente l’intervento è l’andamento del mercato italiano del Sistema a Cappotto, che negli ultimi tre anni ha registrato una contrazione del 33% in volume. Un dato che, secondo l’associazione, evidenzia il rischio di indebolimento delle competenze tecniche e della capacità produttiva nazionale, proprio in una fase in cui sarebbe necessario rafforzare gli investimenti nella riqualificazione energetica degli edifici.
Efficientamento energetico degli edifici: la priorità è isolare l'involucro
Oltre alla definizione di un quadro normativo stabile, Cortexa richiama l’importanza di rispettare il principio dell’Energy Efficiency First, esplicitamente richiamato dalla Direttiva EPBD IV ai punti 37 e 38. Si tratta di un criterio fondamentale per orientare correttamente le strategie di efficientamento energetico degli edifici: prima di intervenire sugli impianti o introdurre ulteriori tecnologie, occorre ridurre il fabbisogno energetico eliminando gli sprechi.
La priorità è quindi rappresentata dall’isolamento dell’involucro edilizio, attraverso interventi capaci di limitare le dispersioni termiche e migliorare le prestazioni energetiche complessive dell’edificio. Soltanto dopo aver ottimizzato l’involucro è possibile dimensionare correttamente gli altri interventi, commisurandoli al fabbisogno energetico effettivo.
In questa prospettiva, la coibentazione dell’involucro rappresenta una delle soluzioni più efficaci per conseguire risparmi energetici, anche sotto il profilo economico. È infatti considerata l’intervento in grado di garantire il maggiore risparmio energetico con il costo più basso per ogni kWh risparmiato.
A supporto di questa impostazione, Cortexa richiama anche il quadro dei dati ENEA elaborati sulla base delle pratiche del 2025 per l’accesso agli incentivi fiscali destinati all’efficienza energetica. I dati confermano la rilevanza degli interventi sull’involucro nella strategia di riduzione dei consumi degli edifici.
Il principio dell’Energy Efficiency First assume quindi un significato concreto per la progettazione: ridurre prima il fabbisogno attraverso l’isolamento termico e, successivamente, definire gli interventi impiantistici e tecnologici necessari. Un approccio integrato che consente di evitare sovradimensionamenti, migliorare l’efficacia degli investimenti e valorizzare le prestazioni dell’edificio nel suo complesso.
Sistema a Cappotto: il sondaggio Cortexa fotografa le richieste dei progettisti
La necessità di garantire qualità, competenze e continuità normativa emerge anche dalla terza edizione del sondaggio Cortexa sulla sostenibilità in edilizia. L’indagine, presentata durante la conferenza stampa di Milano, ha coinvolto oltre 1.300 progettisti italiani e restituisce un quadro significativo delle aspettative dei professionisti rispetto alla riqualificazione energetica e all’attuazione della Direttiva EPBD IV.
I risultati confermano il ruolo centrale del Sistema a Cappotto tra gli interventi di efficientamento energetico, ma evidenziano anche la richiesta di strumenti concreti per assicurare la qualità delle opere, dalla selezione dei materiali alla corretta esecuzione in cantiere.
Il ruolo del Sistema a Cappotto nelle strategie di efficientamento
L’84% dei progettisti intervistati indica il Sistema a Cappotto come l’intervento di efficientamento energetico che propone più frequentemente ai propri committenti. Una percentuale che conferma la diffusione di questa soluzione nella pratica professionale.
Il 76% degli intervistati ritiene inoltre che il Sistema a Cappotto sia determinante per ridurre gli sprechi energetici e contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva EPBD IV.
Il dato evidenzia quanto l’isolamento termico dell’involucro sia considerato una componente essenziale dei progetti di riqualificazione. Non si tratta soltanto di migliorare le prestazioni energetiche, ma anche di intervenire sulla qualità complessiva degli edifici e sul comfort degli ambienti interni.
Certificazioni e qualificazione delle imprese: le priorità per la qualità
La qualità degli interventi rappresenta uno dei temi più rilevanti emersi dall’indagine. Per il 72% dei progettisti, le certificazioni disponibili costituiscono il principale criterio di scelta del Sistema a Cappotto. Un’indicazione che sottolinea l’importanza di poter contare su prodotti e sistemi caratterizzati da prestazioni documentate e verificabili.
Parallelamente, il 58% dei professionisti vorrebbe poter consultare un elenco di imprese esperte e adeguatamente formate per la posa del cappotto termico. La percentuale è cresciuta di 7 punti rispetto al 2025, segnalando una maggiore attenzione verso la qualificazione degli operatori e la corretta esecuzione degli interventi.
Il tema delle competenze assume un’importanza particolare perché le prestazioni effettive di un Sistema a Cappotto dipendono non soltanto dalla qualità dei componenti utilizzati, ma anche dalla progettazione e dalla posa in opera. Errori applicativi e carenze esecutive possono infatti compromettere i risultati attesi, rendendo fondamentale un approccio che coinvolga l’intera filiera.
Incentivi fiscali e stabilità normativa per attuare la Direttiva Case Green
Il sondaggio mette in evidenza anche le difficoltà che rischiano di ostacolare l’attuazione della Direttiva EPBD IV. Per il 67% dei progettisti, il mancato recepimento della direttiva rappresenta un’opportunità persa per il mercato e per la sostenibilità del settore delle costruzioni.
Tra le principali criticità emerge soprattutto l’assenza di un sistema di incentivi fiscali strutturato e di lungo periodo, indicata dal 63% degli intervistati. Il 59% chiede invece leggi e provvedimenti chiari e stabili, in grado di offrire certezze agli operatori e ai committenti.
Anche la formazione e l’informazione sono considerate condizioni indispensabili per rendere efficace il percorso di riqualificazione energetica. In particolare:
– Il 52% dei progettisti ritiene fondamentale prevedere una formazione specifica per i professionisti della progettazione.
– Il 46% considera necessaria una formazione adeguata per le imprese.
– Il 41% sottolinea l’importanza di un programma di informazione rivolto ai cittadini.
I risultati restituiscono quindi un’indicazione precisa: per tradurre gli obiettivi europei in interventi concreti non basta definire nuovi requisiti energetici. Servono strumenti economici, competenze tecniche e una comunicazione efficace verso chi deve decidere e finanziare i lavori.
Cittadini poco informati e centralità del comfort abitativo
Un ulteriore elemento rilevante riguarda il livello di conoscenza della Direttiva Case Green da parte dei committenti. Secondo il 60% dei progettisti intervistati, i clienti non sono per nulla informati sull’EPBD IV. Un dato che evidenzia la necessità di rafforzare le attività di divulgazione e sensibilizzazione, rendendo più comprensibili gli obiettivi della normativa e le opportunità offerte dagli interventi di efficientamento energetico.
L’indagine analizza anche le motivazioni che spingono i committenti a scegliere il Sistema a Cappotto. La prima è il comfort abitativo, indicato da oltre il 33% degli intervistati, seguito dalla riduzione dei costi in bolletta, che rappresenta la motivazione principale per il 25%.
Il sondaggio evidenzia inoltre che, per oltre l’83% dei committenti, la sostenibilità in edilizia significa innanzitutto ridurre i consumi energetici degli edifici.
Un risultato che conferma come la transizione energetica debba essere comunicata anche attraverso i benefici tangibili per chi vive gli immobili: ambienti più confortevoli, minori dispersioni e una riduzione della spesa energetica.
Alessandro Monaco, Presidente della Commissione Comunicazione di Cortexa, ha sottolineato il significato dei risultati dell’indagine:
«Il sondaggio ci consegna anche un messaggio politico netto: senza stabilità degli incentivi, norme chiare e formazione lungo tutta la filiera, gli obiettivi della Direttiva rischiano di restare sulla carta. Più del 63% indica gli incentivi fiscali tra le condizioni necessarie, oltre il 52% chiede formazione per i progettisti e oltre il 46% per le imprese. A queste si aggiunge la necessità di informare i cittadini. È su questi pilastri che deve costruirsi il piano nazionale».
Riqualificazione energetica: istituzioni e filiera delle costruzioni chiedono investimenti e continuità
La conferenza stampa di Cortexa ha coinvolto anche rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni di settore e del mondo professionale. Sono intervenuti Fabio Bottero, Assessore all’Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano; Emanuele Ferraloro, Presidente di Federcostruzioni; Pierfrancesco Maran, Presidente della Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo; e Caterina Parrello, Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.
Le dichiarazioni dei partecipanti hanno evidenziato la necessità di considerare l’efficientamento energetico non soltanto come una questione ambientale, ma anche come una leva per affrontare il disagio abitativo, ridurre la dipendenza energetica, sostenere l’industria delle costruzioni e valorizzare le competenze professionali.
Fabio Bottero: riqualificare l’edilizia residenziale pubblica
Per il Comune di Milano, la riqualificazione energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica rappresenta una componente importante delle politiche abitative. Gli interventi di isolamento a cappotto, installazione di impianti fotovoltaici, sostituzione degli infissi e introduzione di sistemi di illuminazione più efficienti sono tra le azioni che l’Amministrazione sta portando avanti e pianificando.
L’obiettivo è migliorare il comfort delle abitazioni popolari, riducendo contemporaneamente consumi, emissioni e costi di gestione. Un impegno che assume anche una dimensione sociale, considerando che gli immobili di edilizia residenziale pubblica ospitano persone con minori disponibilità economiche e spesso in condizioni di vulnerabilità.
Come ha spiegato Fabio Bottero:
«Riqualificare sotto il profilo energetico gli stabili di Edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano è parte integrante della sfida abitativa che l’Amministrazione sta affrontando. Isolamento a cappotto termico, fotovoltaico, sostituzione di infissi, installazione di sistemi di illuminazione più efficienti: sono tanti gli interventi che stiamo portando avanti e pianificando per rendere più confortevole vivere nelle case popolari del Comune, riducendo consumi, emissioni e costi di gestione.
Lavorare all’adeguamento energetico degli immobili Erp costituisce quindi anche una grande opportunità oltre che una concreta dimostrazione di attenzione nei confronti delle persone più fragili della nostra comunità, che hanno meno risorse economiche e spesso vivono situazioni di vulnerabilità sociale. Per dare forza e continuità all’impegno nella riqualificazione energetica dell’Erp, però, non basta la buona volontà delle Amministrazioni: occorrono investimenti dedicati, nazionali ed europei, che vadano ad integrare le risorse che i Comuni stanziano per realizzare questo tipo di interventi».
Emanuele Ferraloro: l’efficienza energetica come leva di politica industriale
Il Presidente di Federcostruzioni ha richiamato il peso dei costi energetici per famiglie e imprese, sottolineando come l’efficientamento del patrimonio immobiliare possa contribuire a ridurre la dipendenza energetica dall’estero e a ottimizzare l’impiego delle fonti disponibili.
Gli edifici rappresentano infatti una componente importante dei consumi energetici. Per questo motivo, l’integrazione delle tecnologie disponibili e la riqualificazione del patrimonio esistente devono diventare elementi centrali delle politiche nazionali.
Secondo Ferraloro, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello italiano ed europeo richiede un impegno concreto da parte del Governo, anche attraverso la prossima Legge di Bilancio.
«Il costo dell’energia è per i motivi a tutti noti, sia a livello nazionale che internazionale, uno dei problemi principali per le famiglie e per le imprese. L’efficientamento energetico degli edifici, che tanta parte hanno nei consumi, con l’uso e l’integrazione di tutte le tecnologie a disposizione, è uno dei driver fondamentali per ridurre la dipendenza dall’approvvigionamento dall’estero e ottimizzare l’uso delle fonti energetiche.
Il raggiungimento degli ineludibili obiettivi di sostenibilità che ci siamo dati come Paese e come Unione Europea deve quindi necessariamente avere una parte importante nelle politiche del Governo e nella prossima Legge di Bilancio, con incentivi adeguati, duraturi e sostenibili economicamente, che siano una parte della politica industriale delle costruzioni che noi auspichiamo».
Pierfrancesco Maran: decarbonizzazione, occupazione e sviluppo economico
Dal Parlamento europeo è arrivato un richiamo alla necessità di integrare le politiche ambientali con quelle sociali e industriali. Per Pierfrancesco Maran, la rigenerazione degli edifici contribuisce alla decarbonizzazione e all’adattamento climatico, producendo al contempo benefici diretti per le persone che abitano gli immobili.
La riduzione delle bollette e il miglioramento delle prestazioni energetiche devono quindi procedere insieme alla valorizzazione della filiera dell’efficientamento, strategica per l’economia europea grazie alla capacità di generare occupazione, lavoro e investimenti nella ricerca scientifica.
«Riqualificare un edificio attraverso un intervento di rigenerazione significa contribuire alla decarbonizzazione e all’adattamento climatico, garantendo al tempo stesso bollette più leggere alle cittadine e ai cittadini che lo abitano e che hanno contribuito a finanziare l’intervento. Le politiche ambientali devono produrre ricadute sociali concrete e riconoscibili.
Devono inoltre procedere in stretta connessione con le politiche industriali: la filiera dell’efficientamento degli edifici riveste un ruolo strategico per il nostro Continente, perché genera lavoro e occupazione e alimenta la ricerca scientifica. È una filiera che va sostenuta e valorizzata, anche per il contributo che può offrire alla convergenza tra obiettivi ambientali e sviluppo economico dell’Unione Europea».
Caterina Parrello: formazione e competenze per garantire la qualità degli interventi
La qualità della riqualificazione energetica dipende anche dalla capacità di integrare conoscenze architettoniche, ingegneristiche, tecnologiche e impiantistiche. È questo il punto evidenziato da Caterina Parrello, Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.
La complessità degli interventi richiede infatti che i progettisti possano disporre di informazioni affidabili sulle caratteristiche dei materiali, sui sistemi costruttivi e sulle prestazioni effettive delle soluzioni proposte. Allo stesso tempo, imprese e operatori devono possedere competenze adeguate per garantire la corretta esecuzione delle opere.
Il risultato finale non dipende esclusivamente dalla qualità del progetto, ma anche dalla capacità di realizzarlo rispettando le specifiche tecniche e le corrette modalità applicative.
Parrello ha quindi sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo tra progettisti, produttori, imprese e organismi di ricerca, valorizzando le iniziative di formazione e informazione tecnica.
«La complessità degli interventi di efficientamento energetico richiede una crescente integrazione tra conoscenze architettoniche, ingegneristiche, tecnologiche e impiantistiche. Il progettista deve poter disporre di informazioni affidabili sui materiali, sui sistemi costruttivi e sulle prestazioni effettive delle soluzioni proposte. Allo stesso tempo, è necessario che le imprese e gli operatori della filiera possiedano competenze adeguate a garantire una corretta esecuzione degli interventi.
La qualità finale di un edificio non dipende infatti soltanto dalla bontà della soluzione progettuale, ma dalla capacità di tradurre correttamente il progetto in opera. Per questo motivo, ritengo fondamentale rafforzare il dialogo tra il mondo della progettazione, i produttori, le imprese e gli organismi di ricerca. Iniziative di formazione e informazione tecnica, come quelle promosse da Cortexa, possono contribuire in modo significativo a diffondere una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche dei sistemi, sulle corrette modalità applicative e sull’importanza della qualità esecutiva.
Come Ordine professionale, consideriamo la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze strumenti essenziali per accompagnare i professionisti in questa fase di profonda trasformazione. Ma occorre anche ribadire un principio: la qualità del progetto e il valore del lavoro professionale devono essere adeguatamente riconosciuti».