Il primo punto dell’appello di Cortexa riguarda l’inserimento del recepimento della Direttiva EPBD IV nella legge di delegazione europea 2026. L’associazione chiede che da questo passaggio legislativo derivi una traiettoria nazionale dettagliata, capace di definire regole stabili, incentivi prevedibili e requisiti di qualità chiari e verificabili. Un quadro che dovrà riguardare non soltanto la scelta delle soluzioni tecnologiche, ma anche le competenze dei progettisti e dei posatori coinvolti negli interventi.

Nonostante il MASE abbia già trasmesso al Parlamento una bozza dei principi e criteri direttivi per il recepimento italiano della Direttiva EPBD IV, destinata alla legge di delegazione europea 2026, l’iter legislativo non è ancora concluso. Il Ministero ha avviato la predisposizione dello schema di decreto legislativo attraverso approfondimenti tecnici e interlocuzioni con le altre amministrazioni, ma la sua adozione resta subordinata all’approvazione della legge di delegazione europea, ancora in discussione al Senato. Una situazione che, secondo Cortexa, alimenta l’incertezza tra gli operatori e impedisce alle imprese di programmare investimenti e attività nel medio-lungo periodo.

L’associazione sottolinea inoltre che non sono sufficienti misure temporanee o interventi normativi soggetti a continue modifiche. Occorre una politica industriale strutturale, in grado di accompagnare la trasformazione del patrimonio edilizio e sostenere l’intera filiera.

«Non servono misure episodiche o continue correzioni: serve una politica di lungo periodo, capace di accompagnare famiglie, progettisti e imprese. La riqualificazione energetica è una scelta ambientale, economica e sociale, e non possiamo rinviarla ancora. Rischiamo di impoverire il mercato sia dal punto di vista delle competenze che delle capacità produttive», ha proseguito Colonna.

A rendere ancora più urgente l’intervento è l’andamento del mercato italiano del Sistema a Cappotto, che negli ultimi tre anni ha registrato una contrazione del 33% in volume. Un dato che, secondo l’associazione, evidenzia il rischio di indebolimento delle competenze tecniche e della capacità produttiva nazionale, proprio in una fase in cui sarebbe necessario rafforzare gli investimenti nella riqualificazione energetica degli edifici.