Le carte da parati Trussardi Casa si rinnovano con Volume 9, la nuova collezione realizzata da Zambaiti Parati in collaborazione con la maison italiana di moda. La proposta interpreta il rivestimento murale come elemento centrale dell’interior design, combinando ispirazioni tessili, geometrie decorative ed effetti tridimensionali. Pensata principalmente per il residenziale di alta gamma, la collezione comprende carte da parati e sei pannelli decorativi, con soluzioni studiate per coniugare ricerca estetica e funzionalità.
Trussardi Casa Volume 9: carte da parati tra texture tessili e design
La nuova collezione di Zambaiti Parati esplora il rapporto tra materiali, percezione sensoriale e decorazione d’interni. Trussardi Casa Volume 9 si ispira alla dimensione tattile di superfici come tela, juta, fibre e trame tessili, traducendone le caratteristiche in rivestimenti murali dall’impatto visivo marcato.
Le texture diventano così protagoniste del progetto decorativo: le pareti non sono più semplici superfici di fondo, ma vere e proprie superfici d’arredo, capaci di contribuire alla definizione dell’identità estetica degli ambienti.
Alla ricerca materica si affianca una componente geometrica, sviluppata attraverso forme e composizioni reinterpretate a partire da elementi dell’archivio Trussardi. Il risultato è un linguaggio decorativo che unisce riferimenti alla tradizione della maison e sensibilità contemporanea, con soluzioni adatte a progetti d’interior design caratterizzati da una forte attenzione ai dettagli.
Nella collezione Trussardi Casa Volume 9, anche gli effetti tridimensionali e le incisioni svolgono un ruolo distintivo. Si tratta di elementi che caratterizzano da tempo la proposta di Zambaiti Parati e che, in questa nuova linea, contribuiscono a enfatizzare la profondità delle superfici e a rafforzarne la presenza visiva.
Le lavorazioni valorizzano il carattere materico dei rivestimenti, creando giochi di profondità e dettagli che cambiano la percezione della parete in relazione alla luce e al contesto architettonico. La decorazione assume così una funzione progettuale: texture, geometrie e rilievi concorrono a definire l’atmosfera degli spazi e a integrare il rivestimento nel disegno complessivo degli interni.
Palette cromatica, supporti tecnici e applicazioni
La ricerca estetica della collezione si esprime anche attraverso una palette cromatica articolata, pensata per dialogare con differenti stili d’arredo. I colori spaziano dai toni terrosi ai beige, dai grigi caldi e freddi alle tonalità terracotta, fino ai neri intensi.
A questa base si aggiungono accenti cromatici più decisi, che ampliano le possibilità compositive e permettono di interpretare anche gli ambienti più contemporanei. L’alternanza tra nuance neutre e tonalità più marcate offre diverse opportunità di coordinamento con arredi, materiali e finiture, mantenendo al centro il rapporto tra colore e texture.
Oltre agli aspetti estetici, Trussardi Casa Volume 9 integra caratteristiche tecniche che ampliano le possibilità di utilizzo dei rivestimenti. La collezione è realizzata su supporto in pasta vinilica con base in tessuto non tessuto e comprende carte da parati e sei pannelli decorativi, destinati principalmente al segmento residenziale di alta gamma.
Le caratteristiche dei supporti includono soluzioni indicate come waterproof e acoustic, che consentono di rispondere a differenti esigenze applicative all’interno dell’abitazione. La collezione è pensata per diversi contesti domestici, dal living alla zona notte, fino all’ambiente bagno.
Questa articolazione permette di considerare le carte da parati non soltanto come una scelta decorativa, ma anche come uno strumento per caratterizzare ambienti con funzioni differenti. La selezione della soluzione più adatta deve naturalmente tenere conto delle specifiche caratteristiche tecniche del prodotto e delle condizioni previste per ciascuna applicazione.