La nuova collezione di Zambaiti Parati esplora il rapporto tra materiali, percezione sensoriale e decorazione d’interni. Trussardi Casa Volume 9 si ispira alla dimensione tattile di superfici come tela, juta, fibre e trame tessili, traducendone le caratteristiche in rivestimenti murali dall’impatto visivo marcato.

Le texture diventano così protagoniste del progetto decorativo: le pareti non sono più semplici superfici di fondo, ma vere e proprie superfici d’arredo, capaci di contribuire alla definizione dell’identità estetica degli ambienti.

Alla ricerca materica si affianca una componente geometrica, sviluppata attraverso forme e composizioni reinterpretate a partire da elementi dell’archivio Trussardi. Il risultato è un linguaggio decorativo che unisce riferimenti alla tradizione della maison e sensibilità contemporanea, con soluzioni adatte a progetti d’interior design caratterizzati da una forte attenzione ai dettagli.

Nella collezione Trussardi Casa Volume 9, anche gli effetti tridimensionali e le incisioni svolgono un ruolo distintivo. Si tratta di elementi che caratterizzano da tempo la proposta di Zambaiti Parati e che, in questa nuova linea, contribuiscono a enfatizzare la profondità delle superfici e a rafforzarne la presenza visiva.

Le lavorazioni valorizzano il carattere materico dei rivestimenti, creando giochi di profondità e dettagli che cambiano la percezione della parete in relazione alla luce e al contesto architettonico. La decorazione assume così una funzione progettuale: texture, geometrie e rilievi concorrono a definire l’atmosfera degli spazi e a integrare il rivestimento nel disegno complessivo degli interni.