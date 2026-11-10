Cortexa rilancia cappotto ed ecobonus

Sistema Cappotto per rendere più efficienti gli edifici e recepire la direttiva Case Green.

«Il primo principio per risparmiare energia è non consumarla. E perché questo mantra sia attuabile bisogna anche non sprecarla. Come? Innanzitutto recependo la direttiva europea Energy Performance of Buildings Directive (Epbd, nota come Case Green) e introducendo nella legge di Bilancio emendamenti più incisivi che non si limitino solo a mantenente il bonus fiscale dell’anno precedente», ha affermato con decisione Filippo Colonna, presidente di Cortexa, in occasione dell’incontro dal titolo Piano nazionale per l’efficienza energetica degli edifici. Il ruolo chiave del Sistema a Cappotto.

Già, perché se nel Piano Sociale per il clima, lo strumento programmatico elaborato dal ministero dell’Ambiente (Mase) non c’è traccia dei sistemi a cappotto, è chiaro che non basteranno le agevolazioni sui serramenti e sugli impianti a rendere più performanti gli edifici a fronte della persistenza dei ponti termici. È questo il ragionamento di Colonna.

«Che senso ha utilizzare fondi pubblici per iniziative a breve termine che sono rimedio temporaneo al problema dei rincari delle bollette, quando queste risorse potrebbero essere impiegate in una politica industriale che tuteli le competenze e la filiera di un settore che ha perso il 33% nell’ultimo triennio e che invece è fondamentale per la riqualificazione energetica degli edifici?».

Filippo Colonna, presidente di Cortexa

Le principali proposte del presidente del Consorzio sono: superare il concetto del tetto di 96 mila euro legato ai bonus e, invece, segmentarlo per tipologia di lavoro, poi ridurre l’incentivo casa dal 50% al 45% per finanziare un ecobonus al 65% (con un saldo finale di circa 300 milioni in tre anni) e, infine, l’introduzione della cessione del credito selettiva: «Attenzione, non è un ritorno ai meccanismi del superbonus, si tratta di un’unica cessione riservata a istituti bancari vigilati, da considerare come elemento trainante per chi non ha capienza fiscale, al fine di non penalizzare chi, invece, potrebbe e vorrebbe eseguire dei lavori nei condomini», sottolinea Colonna, forte dei numeri del sondaggio Cortexa 2026, condotto su oltre 1.300 progettisti che rilevano la centralità del Sistema a Cappotto.

E, infatti, l’80% lo propone come misura principale per l’efficienza energetica degli edifici, oltre il 76% lo considera determinante per gli obiettivi Epdb, mentre il kit di un unico produttore, con Eta e marcatura Ce è preferibile rispetto all’assemblaggio. Non solo: più della metà degli intervistati (58%) vorrebbe poter accedere a un elenco di imprese esperte e formate per la posa, dato in crescita di 7 punti rispetto al 2025, e si auspica che la posa sia a regola d’arte, con applicatori dotati di patentino secondo la norma Uni 11716. «Senza stabilità degli incentivi, norme chiare e formazione lungo tutta la filiera, gli obiettivi della Direttiva rischiano di restare sulla carta», conclude Alessandro Monaco, presidente della Commissione Comunicazione di Cortexa.