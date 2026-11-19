Le previsioni di Unicmi e le analisi di mercato sul settore per il 2026 e 2027.

Per il 2026 il mercato italiano delle costruzioni metalliche dovrebbe aumentare del 14,0%, fino a 4,93 miliardi, mentre nel 2027 è prevista una crescita del 9,7%, che porterebbe il mercato a circa 5,40 miliardi di euro. Sono le previsioni dell’Ufficio Studi di Unicmi nel suo Rapporto sul mercato italiano delle costruzioni metalliche con l’analisi dei dati di mercato 2025, le stime per il 2026 e le previsioni per il 2027.

Il comparto conferma, quindi, una fase di forte espansione. Dopo una crescita del 15,5% nel 2024, nel 2025 la domanda di costruzioni metalliche aumenta del 19,5%, raggiungendo circa 4,32 miliardi di euro.

Il principale motore della domanda resta il settore delle infrastrutture, il cui mercato passa da circa 2,68 miliardi di euro nel 2025 a 3,16 miliardi nel 2026 e a 3,54 miliardi nel 2027. Anche le costruzioni non residenziali, incluse le applicazioni per attività industriali, commerciali e servizi, mantengono un andamento positivo, con valori stimati di 1,77 miliardi nel 2026 e 1,86 miliardi nel 2027, rispetto agli 1,64 miliardi del 2025.

Il quadro è coerente con l’espansione degli investimenti nelle infrastrutture, stimati in crescita del 18,0% nel 2026 e del 12,0% nel 2027, e con una dinamica positiva degli investimenti nelle costruzioni non residenziali, attesi rispettivamente al +7,4% e al +5,5%.

Il campione esaminato

Comprende 89 aziende, con un fatturato aggregato 2025 di circa 1,9 miliardi di euro, corrispondente a circa il 45% dell’offerta nazionale di costruzioni metalliche. L’analisi dei bilanci evidenzia un netto miglioramento dei risultati nel 2025: la redditività delle vendite (Ros) raggiunge l’8,5%, rispetto al 6,4% del 2024, mentre il Roic (ritorno sul capitale investito) sale al 13,0%, dal 9,0% dell’anno precedente. I ricavi per addetto si attestano a circa 315 mila euro. Migliora anche la struttura finanziaria, con il rapporto posizione finanziaria netta/Ebitda che scende a circa 0,56, contro 0,76 nel 2024.