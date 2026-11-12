La Convention 2026 promossa da Confcommercio Trentino si terrà il 19 novembre al PalaRotari di Mezzocorona (Trento), riunendo i principali protagonisti della filiera delle costruzioni per un momento di confronto sulle prospettive del settore. L’iniziativa, realizzata in partnership con numerose aziende del comparto edile, coinvolgerà costruttori, ingegneri, architetti, geometri, distributori di materiali edili, proprietari immobiliari, amministratori di condominio, agenti immobiliari ed enti locali.
L’obiettivo è favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti gli operatori del sistema edilizio, sviluppando un modello integrato di supporto al comparto e delineando nuove prospettive di crescita, anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR e dalle politiche di sviluppo sostenibile.
Al centro della manifestazione ci sarà il tema dell’evoluzione del processo edilizio, con particolare attenzione alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, all’efficienza energetica e alla sostenibilità.
Un'occasione di confronto per tutta la filiera delle costruzioni
La Convention organizzata da Confcommercio Trentino nasce con l’intento di mettere in relazione le diverse professionalità che contribuiscono allo sviluppo del sistema edilizio.
L’incontro rappresenta un’occasione per rafforzare le relazioni tra gli operatori e promuovere una maggiore integrazione tra le diverse competenze della filiera. Il confronto riguarderà anche le prospettive legate agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alle politiche orientate allo sviluppo sostenibile, due ambiti che continueranno a incidere sulle dinamiche del settore delle costruzioni.
L’obiettivo è individuare strumenti e modalità di collaborazione capaci di sostenere l’intero sistema edilizio, migliorando la capacità degli operatori di rispondere alle nuove esigenze del mercato.
Convegno sull’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia
Nell’ambito della Convention 2026 è previsto il convegno tecnico «Oltre l’efficienza energetica. La condivisione della conoscenza per superare le criticità e migliorare la qualità del processo edilizio».
L’appuntamento approfondirà le nuove sfide poste dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, andando oltre il tema dell’efficienza energetica per affrontare anche gli aspetti legati alla sostenibilità e all’evoluzione normativa.
La partecipazione al convegno consente di ottenere crediti formativi professionali (CFP) per diverse categorie di professionisti. L’evento è infatti accreditato presso gli ordini e i collegi professionali territoriali, oltre che presso ANACI per gli amministratori di condominio.
Nel dettaglio, sono previsti:
– Architetti: 3 CFP, con accreditamento presso l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento.
– Geometri: 3 CFP, con accreditamento presso il Collegio Geometri PPC della Provincia di Trento.
– Ingegneri: 3 CFP, con accreditamento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.
– Periti industriali: 3 CFP, con accreditamento presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento.
– Amministratori di condominio: CFP con accreditamento ANACI.
Al termine dell’evento, la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi sarà gestita direttamente dalla Segreteria EdicomEventi, in collaborazione con gli enti accreditanti e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalle linee guida vigenti.
I partecipanti non dovranno quindi caricare documenti o attestati sui portali dei rispettivi Ordini professionali: la gestione del riconoscimento dei CFP sarà effettuata direttamente dalla segreteria organizzativa.
Il programma della Convention 2026: istituzioni, tavola rotonda e convegno tecnico
Il programma della Convention del 19 novembre 2026 prevede una prima parte dedicata ai saluti delle istituzioni e delle autorità locali, seguita da una tavola rotonda con i rappresentanti delle principali organizzazioni e realtà professionali del territorio. La seconda parte sarà invece riservata agli approfondimenti tecnici, con tre interventi dedicati alla sostenibilità, alle criticità del settore e alla qualità del processo edilizio.
Tavola rotonda con i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie professionali
La tavola rotonda coinvolgerà esponenti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle organizzazioni territoriali, offrendo un’occasione di confronto sulle esigenze e sulle prospettive della filiera edilizia trentina.
Sono previsti gli interventi di:
– Andrea Basso, ANCE Trento.
– Alfredo Maglione, Confindustria Trento.
– Severino Rigotti, FIMAA Trentino.
– Paolo Saveriano, ANACI Trento.
– Alberto Cristofolini, Ordine degli Architetti PPC Trento.
– Alessandro Tomasi, Ordine dei Periti Industriali Trento.
– Aldo Montibeller, Polo Edilizia 4.0 / Associazione Artigiani.
– Fabio Ferrario, Ordine degli Ingegneri Trento.
– Flavio Zanetti, Collegio dei Geometri Trento.
Convegno tecnico: tre approfondimenti sulle sfide del settore edilizio
La parte tecnica della Convention sarà articolata in tre relazioni, affidate a professionisti ed esperti che affronteranno differenti aspetti dell’evoluzione del comparto.
Oltre l’efficienza energetica: il nuovo quadro della sostenibilità in edilizia
Il primo intervento sarà affidato a Gianluca Maracchini, professore associato dell’Università di Trento, che approfondirà il nuovo scenario della sostenibilità nel settore delle costruzioni, analizzando le prospettive che vanno oltre il tradizionale approccio all’efficienza energetica.
Le «patologie» del settore edilizio: le problematiche più urgenti e i potenziali rimedi
Cristiano Vassanelli, ingegnere, analizzerà le principali criticità che interessano il comparto edilizio, concentrandosi sui problemi più urgenti e sulle possibili soluzioni per affrontarli.
Come costruire la qualità: competenze, relazioni e conoscenza condivisa per migliorare il processo edilizio
L’ultimo approfondimento sarà curato da Gaia Bollini, architetta libera professionista, consulente energetica CasaClima e socia ANIT. Al centro dell’intervento ci saranno il valore delle competenze professionali, la collaborazione tra gli operatori e la condivisione delle conoscenze come elementi fondamentali per migliorare la qualità del processo edilizio.
Convention 2026 Confcommercio Trentino: data, orario, sede e modalità di iscrizione
La Convention organizzata da Confcommercio Trentino si svolgerà giovedì 19 novembre 2026, dalle ore 14:00 alle 20:00, al PalaRotari di Mezzocorona, in provincia di Trento.
Per partecipare è necessario effettuare preventivamente l’iscrizione. Gli organizzatori ricordano infatti che, per motivi di sicurezza e per consentire l’accesso alla struttura, tutte le persone interessate devono registrarsi, senza eccezioni.
Ecco le informazioni utili per partecipare:
– Evento: Convention 2026 Confcommercio Trentino.
– Data: 19 novembre 2026.
– Orario: dalle 14:00 alle 20:00.
– Luogo: PalaRotari.
– Indirizzo: via del Tonale 110, Mezzocorona (TN).
– Iscrizioni: registrazione online alla Convention 2026.