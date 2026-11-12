Il programma della Convention del 19 novembre 2026 prevede una prima parte dedicata ai saluti delle istituzioni e delle autorità locali, seguita da una tavola rotonda con i rappresentanti delle principali organizzazioni e realtà professionali del territorio. La seconda parte sarà invece riservata agli approfondimenti tecnici, con tre interventi dedicati alla sostenibilità, alle criticità del settore e alla qualità del processo edilizio.

Tavola rotonda con i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie professionali

La tavola rotonda coinvolgerà esponenti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle organizzazioni territoriali, offrendo un’occasione di confronto sulle esigenze e sulle prospettive della filiera edilizia trentina.

Sono previsti gli interventi di:

– Andrea Basso, ANCE Trento.

– Alfredo Maglione, Confindustria Trento.

– Severino Rigotti, FIMAA Trentino.

– Paolo Saveriano, ANACI Trento.

– Alberto Cristofolini, Ordine degli Architetti PPC Trento.

– Alessandro Tomasi, Ordine dei Periti Industriali Trento.

– Aldo Montibeller, Polo Edilizia 4.0 / Associazione Artigiani.

– Fabio Ferrario, Ordine degli Ingegneri Trento.

– Flavio Zanetti, Collegio dei Geometri Trento.

Convegno tecnico: tre approfondimenti sulle sfide del settore edilizio

La parte tecnica della Convention sarà articolata in tre relazioni, affidate a professionisti ed esperti che affronteranno differenti aspetti dell’evoluzione del comparto.

Oltre l’efficienza energetica: il nuovo quadro della sostenibilità in edilizia

Il primo intervento sarà affidato a Gianluca Maracchini, professore associato dell’Università di Trento, che approfondirà il nuovo scenario della sostenibilità nel settore delle costruzioni, analizzando le prospettive che vanno oltre il tradizionale approccio all’efficienza energetica.

Le «patologie» del settore edilizio: le problematiche più urgenti e i potenziali rimedi

Cristiano Vassanelli, ingegnere, analizzerà le principali criticità che interessano il comparto edilizio, concentrandosi sui problemi più urgenti e sulle possibili soluzioni per affrontarli.

Come costruire la qualità: competenze, relazioni e conoscenza condivisa per migliorare il processo edilizio

L’ultimo approfondimento sarà curato da Gaia Bollini, architetta libera professionista, consulente energetica CasaClima e socia ANIT. Al centro dell’intervento ci saranno il valore delle competenze professionali, la collaborazione tra gli operatori e la condivisione delle conoscenze come elementi fondamentali per migliorare la qualità del processo edilizio.