Mentre il Colore dell’Anno 2027 di Pantone resta ancora segreto, PPG, con il marchio Sigma Coatings, presenta la propria proposta per anticipare le tendenze cromatiche dell’interior design. Country Soil è una tonalità che combina beige, tortora e grigio, con calde sfumature terrose ispirate ai colori naturali dell’argilla. Una miscela equilibrata e versatile, pensata per creare ambienti accoglienti, favorire il benessere e valorizzare materiali, luce e forme.
Francesco Pezzo, PPG Commercial Specification Manager, Italy, Architectural Coatings: ««Country Soil ci invita a ritrovare un ritmo più lento. Per il 2027 abbiamo scelto un colore che, ispirato ai toni caldi e naturali dell’argilla, trasmette stabilità e funge da base solida per qualsiasi progetto, mettendo in relazione gli elementi che definiscono uno spazio. Il colore infatti non deve imporsi, ma creare le condizioni perché materiali, luce, forme, proporzioni e presenza possano emergere. Country Soil incarna questa idea. Volevamo che l’ambiente casa diventasse un punto di riferimento sensoriale: uno spazio in cui il mondo rallenta ed è possibile ritrovare l’energia per andare avanti».
La nuova proposta cromatica di PPG interpreta quindi una concezione dell’abitare in cui il colore non è soltanto un elemento decorativo, ma uno strumento per definire l’identità degli spazi. Country Soil unisce tonalità neutre e delicate a colori terrosi, creando un effetto complessivamente armonioso. La sua versatilità permette di adattarlo a diversi ambienti e di abbinarlo facilmente a texture naturali, legno e pietra.
Country Soil e le tre palette colori di tendenza per il 2027
Il colore Country Soil costituisce la base di tre palette individuate da PPG per interpretare differenti sensibilità estetiche e stili abitativi. Solid Ground, Quiet Zone e Life Shared propongono altrettante combinazioni cromatiche, che spaziano dai riferimenti alla natura e alla matericità delle superfici fino alle atmosfere più essenziali e alle contaminazioni con il mondo dello sportswear contemporaneo.
Solid Ground: il carattere materico della terra
La palette Solid Ground accosta la matericità della pietra, del legno invecchiato e del ferro alle tonalità morbide del gesso. Le sfumature profonde del caffè e dell’antracite trovano equilibrio nei grigi-blu minerali e nei verdi smorzati, mentre l’ocra e il terracotta introducono il calore tipico dell’argilla e della terra.
Negli ambienti interni, le tonalità più scure si abbinano particolarmente bene al legno, al metallo e alle superfici materiche. I colori più chiari, invece, sono indicati per valorizzare le pareti e gli ambienti di dimensioni maggiori. Le sfumature ocra e terracotta possono essere utilizzate per dare carattere a mobili e dettagli d’arredo.
Quiet Zone: tonalità delicate e atmosfere rilassanti
Quiet Zone interpreta il desiderio di ambienti calmi ed essenziali attraverso una combinazione di colori morbidi e ariosi. I grigi-blu e i verdi smorzati richiamano la nitida freschezza del vetro e del metallo, mentre l’avorio, il beige chiaro e il rosa tenue introducono una componente più avvolgente.
Le tonalità chiare contribuiscono a creare una sensazione di calma e apertura, rendendo gli spazi visivamente più ariosi. I grigi-blu e i verdi, invece, aggiungono definizione alla composizione cromatica, mantenendo un equilibrio tra freschezza e comfort visivo.
Life Shared: colori contemporanei tra sport e design
La terza palette, Life Shared, rielabora i riferimenti allo sportswear classico in una chiave pulita e contemporanea. La combinazione cromatica comprende zafferano, ocra e castagna, affiancati da rossi intensi e tonalità prugna.
Il verde e il blu smorzati introducono una componente più fredda, mentre l’avorio e il rosa tenue alleggeriscono l’insieme. Il risultato è una palette dinamica, nella quale colori intensi e tonalità più delicate convivono, offrendo possibilità di personalizzazione per ambienti e soluzioni d’arredo differenti.
Come utilizzare Country Soil nell'interior design e negli spazi esterni
La profondità cromatica e la versatilità di Country Soil lo rendono adatto a un’ampia varietà di stili di interior design. La tonalità può essere impiegata in modi differenti, a seconda dell’effetto progettuale desiderato: come colore d’accento per caratterizzare alcuni elementi, come tonalità dominante oppure per rivestire pareti, finiture e soffitti, avvolgendo l’intero ambiente.
Una caratteristica tecnica interessante è il suo basso indice di riflessione della luce (LRV, Light Reflectance Value). Questa proprietà gli permette di diffondere la luce anziché rifletterla, contribuendo alla creazione di atmosfere intime, raccolte e rilassanti.
Country Soil non è destinato esclusivamente agli ambienti interni. La sua tonalità naturale lo rende indicato anche per le applicazioni esterne, dove può armonizzarsi con il contesto circostante e con gli elementi architettonici e paesaggistici.
Sigma Coatings: le soluzioni professionali per il colore Country Soil
Grazie all’esperienza di PPG e alle tecnologie avanzate di Sigma Coatings, Country Soil sarà disponibile attraverso un’ampia gamma di prodotti professionali. L’obiettivo è offrire ad architetti, designer e privati la possibilità di integrare questa tonalità nei propri progetti, scegliendo soluzioni specifiche in funzione dei supporti e delle condizioni di applicazione.
Tra i prodotti indicati figurano Torno Aqua Matt e Siloxan Matt, due soluzioni che rispondono a esigenze applicative differenti, con caratteristiche tecniche pensate per garantire prestazioni e durabilità.
Torno Aqua Matt: smalto acrilico opaco per interni ed esterni
Torno Aqua Matt è uno smalto opaco 100% acrilico, non ingiallente e caratterizzato da un’elevata copertura. La significativa resistenza agli agenti atmosferici e l’ottima tenuta del colore e della brillantezza lo rendono adatto sia all’utilizzo in esterno sia in interno.
Il prodotto è specifico per supporti in legno, cemento e intonaco. Può essere applicato anche su superfici metalliche e PVC rigido, a condizione che siano preventivamente preparati con fondi idonei.
Un ulteriore elemento distintivo è la certificazione Toy Safety, che ne attesta l’idoneità all’utilizzo su giocattoli e arredi destinati ai bambini.
Siloxan Matt: pittura silossanica ad alte prestazioni per esterni
Siloxan Matt è una pittura silossanica pura per esterni, con una quantità di resina silossanica superiore al 40%. Tra le sue caratteristiche principali figurano l’elevata resistenza agli agenti atmosferici, la traspirabilità e l’idrorepellenza.
Il prodotto integra due tecnologie specifiche sviluppate per migliorare le prestazioni e semplificare le operazioni di applicazione.
La tecnologia Quick Rain Resistance consente alle particelle acriliche del legante di reticolare molto velocemente, garantendo un tempo di fuoripioggia di soli 20 minuti. Una caratteristica che contribuisce a rendere il prodotto particolarmente adatto alle applicazioni esterne, dove le condizioni meteorologiche possono incidere sui tempi di lavorazione.
La tecnologia Light & Easy, invece, rende Siloxan Matt fino al 30% più leggero rispetto alle tradizionali pitture per esterni. Il peso ridotto facilita la movimentazione delle latte, rendendo il lavoro meno faticoso e l’applicazione più scorrevole.