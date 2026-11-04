Grazie all’esperienza di PPG e alle tecnologie avanzate di Sigma Coatings, Country Soil sarà disponibile attraverso un’ampia gamma di prodotti professionali. L’obiettivo è offrire ad architetti, designer e privati la possibilità di integrare questa tonalità nei propri progetti, scegliendo soluzioni specifiche in funzione dei supporti e delle condizioni di applicazione.

Tra i prodotti indicati figurano Torno Aqua Matt e Siloxan Matt, due soluzioni che rispondono a esigenze applicative differenti, con caratteristiche tecniche pensate per garantire prestazioni e durabilità.

Torno Aqua Matt: smalto acrilico opaco per interni ed esterni

Torno Aqua Matt è uno smalto opaco 100% acrilico, non ingiallente e caratterizzato da un’elevata copertura. La significativa resistenza agli agenti atmosferici e l’ottima tenuta del colore e della brillantezza lo rendono adatto sia all’utilizzo in esterno sia in interno.

Il prodotto è specifico per supporti in legno, cemento e intonaco. Può essere applicato anche su superfici metalliche e PVC rigido, a condizione che siano preventivamente preparati con fondi idonei.

Un ulteriore elemento distintivo è la certificazione Toy Safety, che ne attesta l’idoneità all’utilizzo su giocattoli e arredi destinati ai bambini.

Siloxan Matt: pittura silossanica ad alte prestazioni per esterni

Siloxan Matt è una pittura silossanica pura per esterni, con una quantità di resina silossanica superiore al 40%. Tra le sue caratteristiche principali figurano l’elevata resistenza agli agenti atmosferici, la traspirabilità e l’idrorepellenza.

Il prodotto integra due tecnologie specifiche sviluppate per migliorare le prestazioni e semplificare le operazioni di applicazione.

La tecnologia Quick Rain Resistance consente alle particelle acriliche del legante di reticolare molto velocemente, garantendo un tempo di fuoripioggia di soli 20 minuti. Una caratteristica che contribuisce a rendere il prodotto particolarmente adatto alle applicazioni esterne, dove le condizioni meteorologiche possono incidere sui tempi di lavorazione.

La tecnologia Light & Easy, invece, rende Siloxan Matt fino al 30% più leggero rispetto alle tradizionali pitture per esterni. Il peso ridotto facilita la movimentazione delle latte, rendendo il lavoro meno faticoso e l’applicazione più scorrevole.