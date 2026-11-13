Il mercato della distribuzione edile italiana torna a crescere, ma non tutte le imprese viaggiano alla stessa velocità. Nel 2025 le 191 aziende del settore analizzate dal Centro Studi YouTrade hanno raggiunto un fatturato complessivo vicino ai 4 miliardi di euro, con un incremento del 3,6% rispetto al 2024. Un recupero dopo la contrazione dell’anno precedente, che tuttavia nasconde una crescente selezione del mercato: le realtà più strutturate consolidano la propria posizione, mentre le imprese di dimensioni inferiori incontrano maggiori difficoltà.
Classifica distributori edili: fatturato, crescita e aziende protagoniste
L’analisi dei bilanci evidenzia il peso delle strategie di crescita e consolidamento territoriale: appena 28 aziende su 191 hanno aumentato il fatturato per due anni consecutivi. Cinque hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro, con Zanutta in testa a quota 362 milioni ed Eternoo al secondo posto con oltre 240 milioni. Sul fronte della crescita spicca Made Distribuzione (+46,9%), mentre Alfieri registra un incremento del 375% nel biennio 2023-2025. Interessanti anche gli indicatori di redditività: Boscolo Bielo Ivano e L’Orobica superano il 20% di utili sul fatturato.
I risultati hanno trovato un ulteriore momento di valorizzazione negli YouTrade Awards 2026, i riconoscimenti assegnati alle imprese protagoniste della distribuzione edile.
Ma quali sono le aziende più performanti per fatturato, redditività e solidità finanziaria? E quali territori esprimono i principali protagonisti della distribuzione edile?
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