L’analisi dei bilanci evidenzia il peso delle strategie di crescita e consolidamento territoriale: appena 28 aziende su 191 hanno aumentato il fatturato per due anni consecutivi. Cinque hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro, con Zanutta in testa a quota 362 milioni ed Eternoo al secondo posto con oltre 240 milioni. Sul fronte della crescita spicca Made Distribuzione (+46,9%), mentre Alfieri registra un incremento del 375% nel biennio 2023-2025. Interessanti anche gli indicatori di redditività: Boscolo Bielo Ivano e L’Orobica superano il 20% di utili sul fatturato.

I risultati hanno trovato un ulteriore momento di valorizzazione negli YouTrade Awards 2026, i riconoscimenti assegnati alle imprese protagoniste della distribuzione edile.

Ma quali sono le aziende più performanti per fatturato, redditività e solidità finanziaria? E quali territori esprimono i principali protagonisti della distribuzione edile?