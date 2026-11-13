Distributori edili, la Top 200 conferma la crescita ma avanza la selezione

Lo scorso anno scrivevamo che crescere sembrava ormai il refrain di un ritornello di una canzone molto alla moda per il settore della distribuzione di materiali edili. Ma come per le canzoni che non passano di stagione, anche quest’anno presentiamo l’analisi dei dati di bilancio delle principali imprese di distribuzione di materiali edili che, a ben guardare, confermano che il ritornello rimane lo stesso: crescere, crescere, crescere.

Ma oltre a crescere il ritornello sembrerebbe anche aggiungere un’altra parola, che avevamo in qualche modo già individuato e che entra in modo consistente nelle strategie delle principali imprese: consolidarsi.

E in questo connubio tra crescita e consolidamento si dipana l’effetto reale che sta attraversando il mercato e che, senza superincentivi e iniezioni di investimenti pubblici straordinarie come quelle del Pnrr, porta direttamente a quella fase di selezione, ormai avviata, una dinamica che avevamo già individuato non solo lo scorso anno, ma che avevamo già letto nei dati dei bilanci del 2023.

Il mercato della distribuzione edile dopo il Superbonus: la selezione è iniziata

Dopo l’abbuffata del superbonus, infatti, avevamo evidenziato che proprio il 2023 era l’anno nel quale di fatto sarebbe iniziata una fase di selezione.

Lo scorso anno avevano commentato che il 2024, con le sue prime difficoltà post incentivi, fosse il primo anno della vera selezione.

Quest’anno possiamo confermare che la selezione esiste, è iniziata e si nota anche solo analizzando i bilanci della Top 200 dei distributori edili.

Molti dati, molto più approfonditi, potranno emergere dall’analisi dei bilanci del settore, che pubblicheremo nel consueto volume I Bilanci delle Costruzioni, che per produttori e distributori vedrà la luce nel mese di novembre (analogamente allo scorso anno, i bilanci delle costruzioni verranno pubblicati in due volumi, il primo appunto dedicato al mondo della produzione di materiali e della loro distribuzione), e al quale rimandiamo il lettore per approfondimenti relativi anche alle imprese con fatturati inferiori a quelli qui presentati.

Distributori edili: le strategie vincenti puntano su crescita e consolidamento territoriale

L’analisi della Top 200 dei distributori edili è pertanto un primo e importante approfondimento su cosa sta accadendo nel mercato e su cosa potrà accadere.

La lettura dei dati che qui presentiamo evidenzia infatti che negli ultimi anni il mercato ha premiato chi ha scelto e messo in atto strategie di consolidamento e di crescita territoriale, prima ancora che di mercato.

Sono solo 28 su 191 (il 14,7%) le aziende che hanno fatti segnare incrementi del giro d’affari sia nel 2024 rispetto al 2023 e nel 2025 rispetto al 2024 ed è interessante notare come le scelte strategiche di queste aziende evidenziano la ricerca di una espansione territoriale e al contempo un rafforzamento nei mercati territoriali specifici.

Top 200 distributori edili: criteri e metodologia dell’analisi

L’elenco, e le classifiche che qui presentiamo, è basato sui bilanci disponibili alla data del 30 settembre 2026 nei registri camerali e conta 191 aziende con fatturato nel 2024 superiore a 6 milioni di euro.

Come si potrà notare, mancano alcune aziende importanti (Edilfiorentini, Raffaele e F.lli Simonetti), per rimanere nell’ambito delle imprese con oltre 50 milioni di euro di fatturato, ma come sempre il senso dell’analisi, al di là della disponibilità dei dati, è quella di osservare cosa è accaduto in questi ultimi due anni e in particolare nel 2025, al fine di introdurre i temi che verranno approfonditi e discussi al XIX Convegno YouTrade e poi, con maggiore dettaglio e approfondimento, nella pubblicazione dei bilanci delle costruzioni.

Fatturato distributori edili: quasi 4 miliardi di euro nel 2025

Le 191 aziende qui presentate nel 2025 hanno rappresentato un giro d’affari di quasi 4 miliardi di euro, in crescita del 3,6% rispetto al 2024 e in calo dello 0,6% rispetto al 2023.

Dopo la contrazione del fatturato del 4,3% del 2024, il 2025 mostra un recupero che consolida di fatto il giro d’affari.

Le aziende sopra i 100 milioni di euro crescono dell’8,8%

Osservando le dinamiche annuali e biennali per classi di fatturato, emerge come la classe dimensionale maggiore, composta da cinque imprese con oltre 100 milioni di euro di fatturato, nel 2025 abbia fatto registrare una crescita di +8,8%, pari a quella biennale, mentre nel 2024 il fatturato è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

Le due classi inferiori, ovvero quella delle imprese tra 30 e 100 milioni di euro e quella tra 15 e 30 milioni di euro, mostrano in entrambi i casi una crescita pari al 3,9% nel 2025, a fronte di una dinamica diversificata: le imprese tra 30 e 100 milioni di euro crescono nel biennio con +1,6%, mentre quelle tra 15 e 30 milioni presentano un calo di -3,4%.

Mentre la classe tra 10 e 15 milioni di euro presenta una leggera crescita, un consolidamento di fatto, nel 2025, con +0,5%, ma a fronte di una perdita di mercato biennale del 6,4%, la classe inferiore presenta un calo del 2,9% nel 2025 e del 7,9% nel biennio.

La dimensione aziendale è un fattore competitivo per i distributori edili

È la riprova di quanto affermiamo da anni e che ormai è di tutta evidenza: la dimensione strutturale delle imprese è un fattore competitivo, soprattutto in un periodo nel quale non vi sono più aiuti esterni, come i superincentivi e il Pnrr.

L’andamento e i risultati finanziari delle imprese della top 200 sono ben rappresentati negli indicatori di performance, dove si può notare come sia solo il 50,0% delle imprese a mostrare un fatturato in crescita, ma come al contempo la grande maggioranza, ovvero il 95,3% presenti utili, con un valore sul fatturato pari al 4,6%, ovvero leggermente più basso di quello dell’anno precedente, quando era al 5,2%.

Redditività, Roe, Roa e Ros: i principali indicatori

Sono positive le percentuali relative ai ritorni sulle vendite (Ros), per il 96,4% del campione, con un valore medio del 6,8% (era il 7,2% l’anno precedente).

In calo la redditività sui capitali propri aziendali, come è lecito aspettarsi, che si mantiene tuttavia elevata e pari al 10,0% (era l’11,3% l’anno precedente), con quasi il 50% delle aziende con Roe superiore alla media.

Idem per il ritorno sull’intero investimento aziendale, con un tasso del 7,0% (di poco inferiore al 7,4% del 2024), ma con il 43,8% di imprese con Roa superiore alla media (era il 50% nel 2024).

Infine, ed è forse il dato sul quale vale la pena di riflettere di più, è quello relativo alla cassa, ovvero al cash flow che risulta nella media pari al 5,5%, con il 49,5% di imprese con cash flow superiore al dato medio.

Redditività della distribuzione edile: utili in calo, cash flow da monitorare

Dal punto di vista dei risultati economici e soprattutto finanziari, emerge una leggera flessione nella redditività delle aziende, con un calo medio degli utili dal 6,6% del 2023 al 5,2% del 2024 e al 4,6% del 2025.

Tuttavia, la buona notizia è la crescita nel biennio del valore del cash flow, passato dal 4,9% al 4,6% e nel 2025 al 5,6%.

La distribuzione edile nelle regioni italiane

Dal punto di vista territoriale la top 200 vede il 18,3% di imprese con sede in Lombardia, con un fatturato pari al 21,1% del totale. Segue il Veneto con il 12,6% di imprese e il 10,6% del fatturato e poi il Friuli Venezia-Giulia, con il 3,1% di imprese ma il 10,5% del fatturato, risultato che dipende dal fatto che il leader della classifica, Zanutta, ha appunto sede in Friuli Venezia-Giulia. Seguono poi Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna e Lazio. Interessante la presenza di molte realtà campane, piemontesi e toscane, che tuttavia evidenziano una dimensione media aziendale minore di quella delle regioni prime in classifica.

Classifica distributori edili: i primi classificati

Sul fronte dei risultati delle singole aziende, sono cinque le realtà che nel 2025 hanno superato i 100 milioni di euro di fatturato, tutte società per azioni. Nell’ordine di tratta di Zanutta (che ha quasi raggiunto 360 milioni di euro di fatturato), Eternoo (seconda a oltre 240 milioni), Orsolini Amedeo (terza a 150 milioni), Bauexpert (quarta con quasi oltre 149 milioni), Cammi Group (quinta a oltre 105 milioni).

Dal punto di vista dei risultati di crescita, il leader 2025 rispetto al 2024 è Made Distribuzione, in aumento del 46,9%. Sono cinque, complessivamente, le aziende in crescita di oltre il 20%.

Analizzando la crescita biennale 2023-2025 sono sette le aziende con variazioni superiori al 30% del fatturato, con Alfieri e Made Distribuzione con crescite superiori al 100%, e nel caso di Alfieri del 375%.

Sono nove le aziende con margini superiori al 17% e ancora nove quelle con utili superiori all’11% del fatturato, con due aziende, Boscolo Bielo Ivano e L’Orobica, con utili superiori al 20% sul fatturato.

Sono molte le aziende con indicatori finanziari molto positivi, tra le quali segnaliamo le «top della top ten»: per il Roe, Centro Edile Antonini, per il Roa Fratelli Riviera, per il Ros si conferma Boscolo Bielo Ivano, per il Roa-Rod (indicatore della migliore leva finanziaria aziendale) Simonetti Giuseppe. Sono sei le aziende che hanno un valore di cash flow sul fatturato superiore al 20%, Ciemme, Cucunato Francesco e figli, Materiali Edili Varese, Boscolo Bielo Ivano, Intofer e EdCaMa.

Per quanto riguarda l’indicatore relativo al ciclo commerciale, indicatore che, ricordiamo, rappresenta il numero di giorni che passano tra la data di pagamento del fornitore e quella di incasso dal cliente, tenendo anche conto del periodo di giacenza in magazzino (un indicatore che è ottimo se negativo) sono tre le aziende che raggiungono questo risultato, Palumbo & Quaranta, Zanetti e Margherita.

Dal punto di vista della rotazione del capitale investito il leader è Matrial mentre per l’indipendenza finanziaria quest’anno la prima in classifica è Cameroni. Infine, per l’indicatore relativo al cosiddetto acid test, altrimenti chiamato quick ratio, e che misura il livello di liquidità nel breve termine, l’azienda con il migliore risultato è Foresti, seguita da Edilravanelli e Alfieri. Ottimi indicatori anche per Zanolla, Cammi Group, Cameroni e Sined.

Prospettive della distribuzione edile: crescita selettiva e nuove sfide per le imprese

In linea generale, il quadro che emerge dalla lettura della top 200 evidenzia un effetto che potrebbe essere fuorviante.

Se analizzassimo solo gli andamenti del fatturato, la crescita media generale mostrerebbe un mercato comunque in crescita.

Ma se si analizzano nel dettaglio le dinamiche delle imprese per dimensione aziendale emerge come siano le imprese sopra i 30 milioni di euro a mostrare, a parte qualche eccezione, le crescite non solo migliori, ma anche consolidate e di lungo periodo.

La fine del Pnrr, l’avvio del Piano casa ma con una portata di mercato ancora tutta da comprendere, le potenzialità della direttiva Case green, alla quale l’Europa ha richiamato l’Italia per la sua inadempienza, gli scenari geopolitici che si riflettono sui costi dell’energia e dei carburanti, ovvero dei trasporti, la situazione di incertezza generale sulla quale andrà a sommarsi l’elezione di mid-term americana, con le conseguenze mondiali che potrà avere, oltre l’avvio della campagna elettorale nazionale per le politiche del 2027, vede dunque molti elementi contrastanti, di difficile interpretazione nella loro complessità, alcuni non direttamente correlati a scelte e strategie nazionali.

Per le imprese si delinea dunque un quadro quanto mai incerto e in questa incertezza gli elementi sui quali poter basare le proprie scelte e strategie diventano sempre più i fattori direttamente controllabili dall’impresa.

Ecco che la dimensione aziendale diventa sempre più un fattore competitivo, perché spinge a ottimizzare i processi.

Sempre più le aziende più che vendere prodotti dovranno concentrarsi sull’erogare servizi, ovvero gestire al meglio i processi propri interni e quelli dei propri clienti.

È di fatto anche l’esempio che arriva dai rivenditori esteri che presentiamo ogni numero su YouTrade. La distribuzione edile italiana si sta evolvendo sempre più verso modelli simili a quelli, per esempio, dei nostri cugini francesi.

Avere esempi significa poter studiare, analizzare e affrontare il mercato con maggiore consapevolezza, come il nostro Centro Studi fa ormai da molti anni proponendo letture e analisi utili ad aiutare il mondo della distribuzione edile ad affrontare le sfide future con sempre maggiore capacità e autorevolezza.