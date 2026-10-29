La nuova Metrotranvia Interquartiere Nord, in corso di realizzazione a Milano, è un’opera strategica destinata a collegare i quartieri di Certosa, Bovisa, Ca’ Granda, Bicocca, Precotto, Adriano e Cascina Gobba, migliorando la connessione tra le diverse aree della città e favorendo una mobilità più efficiente e sostenibile.

Per rispondere alle esigenze progettuali delle infrastrutture tecnologiche a servizio dell’opera sono state selezionate le soluzioni Polieco Kio Trench, chiusini carrabili in Kinext ad alta resistenza.

Nel cantiere di Cascina Gobba, in particolare, il Gruppo F.I.S. di Bergamo ha installato 113 chiusini doppi, abbinati ai cavidotti Polieco, a supporto delle reti interrate.

Protagonista dell’intervento è il sistema Kio Trench 1000 × 558 millimetri, posato su camere d’ispezione da 1×1 metro, e progettato per consentire l’ispezione e la manutenzione delle polifore realizzate con cavidotti in barre DN 110 e DN 160. Una soluzione che mette al centro accessibilità, sicurezza ed efficienza, semplificando le operazioni di controllo e manutenzione e garantendo un accesso funzionale alle reti tecnologiche.

La scelta delle soluzioni Polieco conferma il valore di un sistema pensato per accompagnare le infrastrutture nel lungo periodo, grazie a caratteristiche quali affidabilità, resistenza, durata e semplicità di gestione. Il sistema Kio si inserisce così in modo efficace anche all’interno di opere infrastrutturali complesse, dove qualità dei materiali e funzionalità delle soluzioni assumono un ruolo fondamentale.

Metrotranvia Interquartiere Nord: un’opera strategica per Milano

Attesa da tempo, la Metrotranvia Interquartiere Nord è la nuova linea tranviaria che attraversa la periferia Nord di Milano per una lunghezza complessiva di circa 14 chilometri.

La nuova infrastruttura di trasporto rappresenta anche una importante occasione di riqualificazione urbana per la città. Il progetto è suddiviso in sette lotti: al momento sono in esecuzione due lotti (il 3 e il 4), entrambi ammessi al finanziamento Pnrr, mentre il lotto 2 è temporaneamente sospeso per permettere la prosecuzione dei lavori.

Ad agosto 2026 è stato collaudato anche parte del lotto 5, anch’esso finanziato parzialmente dai fondi Pnrr. La conformazione dei tracciati e le criticità urbanistiche rendono impossibile la realizzazione di un anello di inversione, per questo motivo sull’intera tratta saranno in esercizio tram bidirezionali.