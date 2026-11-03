La sfida del mercato moderno non si gioca solo sul prodotto, ma anche, e soprattutto, sul servizio. In quest’ottica Pucciplast, azienda specializzata dal 1948 in cassette wc e placche di comando, offre un supporto attento e puntuale a tutti coloro che acquistano, installano e utilizzano i suoi prodotti. Progettate e realizzate completamente in Italia, le cassette Pucci interpretano le esigenze degli utenti e degli installatori.

L’azienda piemontese offre un supporto tecnico competente, informazioni e assistenza sui prodotti e sull’installazione, informazioni e video per un’adeguata manutenzione o per trasformare le cassette in versioni più moderne e aggiornate.

Per qualsiasi domanda o per eventuali dubbi e difficoltà tecniche, il Centro Assistenza Pucci è pronto a offrire il proprio servizio di assistenza in tempi brevi e certi. I tecnici Pucci sono raggiungibili costantemente tramite la pagina del sito aziendale per rendere facile e precisa l’installazione e consentire la perfetta funzionalità delle cassette nel tempo.

Pucci segue la vita delle sue soluzioni per tutta la loro durata, assicurando così una funzionalità costante e totale. Inoltre, l’azienda mantiene la disponibilità di ricambi per tutti i prodotti, dal 1948 a oggi. In questo modo rafforza il rapporto con i clienti, allungando la durata delle cassette e massimizzando la soddisfazione di chi le sceglie.