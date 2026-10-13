Gli scatti sono stati realizzati prevalentemente in condizioni di luce che mettono in risalto le superfici e le diverse texture dei materiali.

Le fotografie, nel formato 50 × 70 centimetri, sono stampate direttamente su pannelli spatolati realizzati con uno speciale microcemento bianco . Il cemento assume così una doppia funzione: è il soggetto raccontato dalle immagini e, nello stesso tempo, la superficie fisica che le accoglie.

Cemento Vivo si compone di 13 fotografie in bianco e nero , realizzate tra Milano e Bari , che propongono uno sguardo interpretativo sull’evoluzione sociale, economica e paesaggistica del Paese. Le immagini mettono a confronto luoghi, architetture e dettagli delle due città, costruendo una sequenza di rimandi visivi e concettuali.

Davide Canella è un fotografo nato nel 1999 a Busto Arsizio (Va). Ha intrapreso la carriera fotografica nel 2018, iniziando contestualmente gli studi accademici presso la CFP Bauer di Milano. Completati gli studi fotografici nel 2020, si è subito approcciato al mondo del fotogiornalismo durante l’epidemia di Covid, collaborando con l’Agenzia Fotogramma di Milano e pubblicando su quotidiani nazionali come il Corriere della Sera, la Repubblica, L’Espresso e Il Giorno.

Ha ricevuto la menzione speciale nel 2022 al Premio Vergani di Giornalismo Lombardo e il Premio Giovani Generazione Lombardia con “Dall’altra parte della Manica”, reportage nell’ex “giungla”, campo profughi di Dunkerque, sulla rotta migratoria della Francia settentrionale. È membro del collettivo fotografico indipendente MEMORA dal 2023 e condivide con i membri del gruppo la volontà di focalizzarsi sulla documentazione dell’esperienza umana di fronte alle complessità e alle tragedie del presente.