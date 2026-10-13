Che ruolo hanno i materiali da costruzione nella trasformazione degli spazi in cui viviamo? La domanda è al centro del reportage fotografico Cemento Vivo di Davide Canella, promosso da Heidelberg Materials con Urbanfile e Dodecaedro Urbano.
«La mia fotografia si costruisce intorno a un equilibrio dinamico dato da tre elementi: ambiente, cemento e presenza umana. La figura umana rappresenta la bussola per decidere cosa merita attenzione, un ancoraggio visivo che fa da punto di equilibrio tra l’ambiente e il cemento», spiega il fotografo.
Mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 10, il progetto viene presentato all’Istituto Carlo Bazzi di Milano, punto di riferimento per la formazione nel settore delle costruzioni, trasformandosi in uno strumento di osservazione e dialogo con le nuove generazioni di tecnici e progettisti. Dal prossimo anno scolastico, l’istituto Carlo Bazzi cambierà nome in Liceo Tecnologico per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio.
Con questa iniziativa, Heidelberg Materials Italia rinnova il proprio legame con il mondo dell’architettura, dell’ingegneria e della formazione, proponendo il cemento non solo come elemento tecnico, ma anche come parte della cultura materiale e dell’identità urbana.
Microcemento bianco: il materiale diventa supporto delle immagini
Cemento Vivo si compone di 13 fotografie in bianco e nero, realizzate tra Milano e Bari, che propongono uno sguardo interpretativo sull’evoluzione sociale, economica e paesaggistica del Paese. Le immagini mettono a confronto luoghi, architetture e dettagli delle due città, costruendo una sequenza di rimandi visivi e concettuali.
Le fotografie, nel formato 50 × 70 centimetri, sono stampate direttamente su pannelli spatolati realizzati con uno speciale microcemento bianco. Il cemento assume così una doppia funzione: è il soggetto raccontato dalle immagini e, nello stesso tempo, la superficie fisica che le accoglie.
Gli scatti sono stati realizzati prevalentemente in condizioni di luce che mettono in risalto le superfici e le diverse texture dei materiali.
L’esposizione all’interno dell’Istituto Carlo Bazzi crea un collegamento diretto tra formazione, cultura visiva e conoscenza dei materiali, rappresentando per gli studenti l’occasione per osservare il costruito da un punto di vista differente.
Chi è il fotografo Davide Canella
Davide Canella è un fotografo nato nel 1999 a Busto Arsizio (Va). Ha intrapreso la carriera fotografica nel 2018, iniziando contestualmente gli studi accademici presso la CFP Bauer di Milano. Completati gli studi fotografici nel 2020, si è subito approcciato al mondo del fotogiornalismo durante l’epidemia di Covid, collaborando con l’Agenzia Fotogramma di Milano e pubblicando su quotidiani nazionali come il Corriere della Sera, la Repubblica, L’Espresso e Il Giorno.
Ha ricevuto la menzione speciale nel 2022 al Premio Vergani di Giornalismo Lombardo e il Premio Giovani Generazione Lombardia con “Dall’altra parte della Manica”, reportage nell’ex “giungla”, campo profughi di Dunkerque, sulla rotta migratoria della Francia settentrionale. È membro del collettivo fotografico indipendente MEMORA dal 2023 e condivide con i membri del gruppo la volontà di focalizzarsi sulla documentazione dell’esperienza umana di fronte alle complessità e alle tragedie del presente.