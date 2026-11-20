Intanto, l’attesa per il III Convegno Nazionale dei Lattonieri (venerdì 27 e sabato 28 novembre, Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina, Verona) è molta tra gli operatori del settore. E il nuovo numero di Lattoneria presenta in anteprima i temi attorno a cui ruoterà l’evento dedicato ai professioni sti del metallo, a partire dalla collaborazione con Indexlab, istituto di ricerca che fa capo al Politecnico di Milano e che interverrà all’evento organizzato da Virginia Gambino Editore per Pile.

Oltre all’anticipazione sull’agenda del convegno, la rivista presenta anche tanti altri argomenti di sicuro interesse, come il punto sul settore delle macchine utensili, sempre più evolute e utilizzate nel settore della lattoneria. Non manca, per esempio, un ampio spazio dedicato alle tematiche della formazione, con un’intervista a Fabrizio Cassanelli, formatore che sogna di sviluppare un’academy itinerante insieme all’associazione Pile per portare l’eccellenza didattica in tutte le regioni d’Italia.

Spazio anche alla sicurezza con il reportage dal convegno di Bolzano della Fondazione Regolino e di unibz («Quello che il cantiere dice prima dell’incidente»), che indaga il reale «clima» di cantiere tra dati INAIL 2025, casi aziendali concreti e strumenti pratici per chi lavora in quota.»

Nelle pagine del periodico troverete anche un antipasto di quello che sarà il prossimo Made expo, appuntamento importante nel 2027 per tutto il settore delle costruzioni. Sul nuovo numero di Lattoneria, inoltre, arriva una nuova rubrica: Attrezziamoci, dedicata al fondamentale aspetto delle soluzioni professionali per svolgere meglio il proprio lavoro. A proposito di edilizia: non poteva mancare una sintesi dei provvedimenti che interessano i vari bonus di ristrutturazione.

Insomma, tanti contenuti, tante opportunità di aggiornamento con il nuovo numero di Lattoneria: non perdetelo.