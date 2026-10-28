Case prefabbricate: prezzi al mq e costi di costruzione

Nel mercato italiano le case prefabbricate presentano prezzi che variano in funzione del sistema costruttivo, delle prestazioni energetiche, del livello delle finiture e della dotazione impiantistica.

Le fonti di settore più recenti indicano valori medi compresi tra 1.100 e 2.500 euro al metro quadrato per edifici completi e abitabili, con una concentrazione delle proposte nella fascia 1.500-2.000 euro/mq per abitazioni di buona qualità energetica e finiture standard.

È importante sottolineare che il semplice dato al metro quadrato ha valore orientativo soltanto se è chiaro ciò che comprende. Alcune offerte includono esclusivamente la struttura e l’involucro, mentre altre comprendono impianti, finiture, trasporto e montaggio.