Case prefabbricate: permessi, normativa e requisiti edilizi

Nonostante le case prefabbricahe stiano ottenendo un buon successo e la loro diffusione sia in aumento, continua però a persistere un equivoco molto comune: una casa prefabbricata non è automaticamente esente dai permessi edilizi.

Molti ritengono infatti che il fatto di essere prodotta in stabilimento e successivamente assemblata sul terreno consenta di evitare le autorizzazioni normalmente richieste per una costruzione tradizionale. In realtà, dal punto di vista normativo, ciò che conta non è come viene costruito l’edificio, ma la sua destinazione d’uso, la sua stabilità e il suo impatto urbanistico.