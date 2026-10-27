Case prefabbricate in cemento: sistemi, prestazioni e applicazioni

Negli ultimi anni le case prefabbricate in cemento hanno conquistato una quota crescente del mercato edilizio grazie alla loro capacità di combinare rapidità costruttiva, elevata qualità industriale e solidità strutturale. Lontano dall’immagine tradizionale delle costruzioni prefabbricate leggere, queste abitazioni utilizzano componenti realizzati in calcestruzzo armato prodotti in stabilimento e successivamente assemblati in cantiere, dando origine a edifici durevoli, sicuri e altamente performanti.

La prefabbricazione in cemento rappresenta oggi una delle tecnologie più evolute del settore delle costruzioni, trovando applicazione sia nell’edilizia residenziale monofamiliare sia nei complessi abitativi multipiano.