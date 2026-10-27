Case prefabbricate in acciaio: strutture leggere e sistemi a secco

Ponti termici e progettazione dell’involucro

Uno degli aspetti più delicati nella realizzazione di una casa prefabbricata in acciaio riguarda la gestione dei ponti termici. L’acciaio è infatti un materiale con elevata conducibilità termica e, se non correttamente progettato, può favorire dispersioni energetiche e fenomeni di condensazione.

Per questo motivo i progettisti adottano specifiche soluzioni tecnologiche che prevedono l’inserimento di strati isolanti continui, membrane ad alte prestazioni e dettagli costruttivi studiati per interrompere la continuità termica tra interno ed esterno.

La moderna progettazione dell’involucro si basa su un approccio integrato in cui struttura, isolamento e tenuta all’aria vengono considerati come un unico sistema. Il risultato è la realizzazione di edifici capaci di raggiungere elevati standard di efficienza energetica, comfort abitativo e sostenibilità ambientale.