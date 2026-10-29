Case prefabbricate chiavi in mano: cosa comprende la fornitura

Dici chiavi in mano e si apre un mondo fatto spesso di fraintendimenti e aspettative disattese. Molti acquirenti concentrano l’attenzione sul prezzo al metro quadrato, convinti che questo parametro sia sufficiente per confrontare diverse proposte. In realtà, il vero valore di un’offerta dipende soprattutto da ciò che è incluso nel contratto, dalle prestazioni garantite e dalle attività che restano eventualmente a carico del committente.

Capire con precisione che cosa si acquista è il primo passo per evitare incomprensioni, costi imprevisti e confronti fuorvianti tra preventivi apparentemente simili.