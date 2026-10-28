Case modulari prefabbricate: sistemi, progettazione e realizzazione

Rapidità costruttiva, qualità industriale e sostenibilità: grazie a queste caratteristiche, le case modulari si stanno imponendo nel mercato edilizio. Spesso, però, il termine viene associato erroneamente a strutture temporanee o abitazioni mobili. In realtà, una moderna casa modulare è un edificio permanente, progettato per durare nel tempo e realizzato nel pieno rispetto delle normative edilizie e urbanistiche vigenti.