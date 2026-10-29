Casa prefabbricata su terreno agricolo: quando è possibile costruire

L’interesse verso le case prefabbricate è in costante crescita grazie ai tempi di realizzazione ridotti, ai costi spesso più prevedibili e alle elevate prestazioni energetiche. Tuttavia, quando si parla di installare una casa prefabbricata su un terreno agricolo, è fondamentale chiarire un aspetto che genera frequentemente equivoci: la natura prefabbricata dell’edificio non elimina gli obblighi urbanistici ed edilizi previsti dalla normativa.

In altre parole, una casa prefabbricata destinata ad abitazione viene generalmente considerata una costruzione a tutti gli effetti e, come tale, deve rispettare le regole urbanistiche applicabili al terreno sul quale viene collocata. Per questo motivo non è possibile stabilire in modo generalizzato se una casa prefabbricata possa essere realizzata o meno su un terreno agricolo. La risposta dipende dalla disciplina urbanistica vigente nel singolo Comune, dalle normative regionali e dagli eventuali vincoli esistenti sull’area.