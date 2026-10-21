I bonus edilizi 2027 sono al centro del confronto in vista della prossima legge di Bilancio, insieme alle misure per sostenere l’acquisto della prima casa, agli incentivi per l’efficientamento energetico e agli investimenti del Piano Casa. La questione centrale resta la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare gli interventi.
Bonus edilizi 2027: quali agevolazioni potrebbero essere confermate nella legge di Bilancio?
Il mercato degli immobili e, più in generale, l’emergenza abitativa sono al centro dell’attenzione. Non stupisce quindi, che facciano parte della discussione che accompagna la messa a punto della nuova legge di Bilancio. I temi sono diversi e sono complementari all’iniziativa del Piano Casa, che intanto muove i primi passi. E il fatto che il 2027 sarà un anno elettorale non fa che incentivare l’esecutivo ad avere un occhio di riguardo per il settore (e per i futuri elettori). Al centro dell’attenzione è, in particolare, la conferma dei bonus 50% e il possibile ritorno dell’ecobonus 65%. E c’è già un elenco dei lavori incentivati.
Mutui prima casa: possibili aiuti per gli under 36
Uno dei punti su cui si concentra l’attenzione, per esempio, sono gli aiuti all’acquisto della casa per i più giovani, che potrebbero essere inseriti di nuovo nella prossima manovra. Inutile aggiungere che l’incentivo è condizionato alle risorse disponibili e dall’assalto alla diligenza di ministri e Parlamento che accompagna sempre il varo della legge di Bilancio.
Il punto è reperire ulteriori quattrini per alimentare il Fondo di garanzia destinato ai mutui prima casa. Va ricordato che si tratta di uno strumento introdotto dalla riforma del 2025 per gli under 36.
Il bilancio del Fondo di garanzia mutui prima casa, gestito da Consap indica oltre 64 mila mutui, per circa 8,1 miliardi di finanziamenti erogati e quasi 6 miliardi di garanzie. Insomma, ha funzionato. Il rifinanziamento non sarebbe una novità, visto che ci sono già stati un incremento di 130 milioni nel 2025 e 270 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.
Acquisto della casa: requisiti e agevolazioni fiscali per i giovani
Gli incentivi per gli under 36 sono già stati introdotti tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, con un prolungamento per le transazioni stipulate entro il 31 dicembre 2024, a condizione che fosse stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa entro il 31 dicembre 2023. L’agevolazione fiscale era ancorata al parametro Isee, che non poteva essere superiore a 40 mila euro annui. Tutto da vedere se, e in quale misura, sarà riproposto lo stesso schema.
Inoltre, il provvedimento attualmente in vigore prevede che chi ha i requisiti possa evitare il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
E per le compravendite di case acquistate da imprese costruttrici (quindi soggette a Iva), oltre alle citate esenzioni è previsto anche un credito d’imposta di ammontare pari a quella sul valore aggiunto corrisposta al venditore. Infine, è contemplata anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Affitti per gli under 36: l’ipotesi dell’Iva al 5%
Un’altra proposta in discussione, invece, è una novità: si tratta di un’agevolazione sugli affitti, sempre destinata ai più giovani, che prevede l’aliquota Iva dal 10% (applicato attualmente) al 5% per le locazioni di case direttamente dalle imprese. Tutto da vedere se queste agevolazioni saranno riproposte, ma in ogni caso sono sul tavolo di discussione.
Bonus ristrutturazione 2027: la richiesta di proroga al 50%
Accanto agli incentivi per i giovani, si è aperta una discussione anche sui bonus casa, che secondo la passata legge di Bilancio sono destinati a essere ridotti da gennaio.
Per la prima casa, dal 2027 si passerà dal 50% al 36% su un massimo di 96 mila euro per l’unità immobiliare principale e si scenderà al 30% per la seconda o terza casa, sempre con il tetto di spesa odierno.
Da gennaio 2025, inoltre, sono stati esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà. In generale, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il pressing delle associazioni di categoria e di una parte dei componenti del Parlamento, con un orientamento trasversale, spinge però per una (ennesima) proroga, che consenta la detrazione al 50% anche per il prossimo anno. Anche in questo caso si tratta di far tornare i conti, tra inflazione indotta dalla guerra all’Iran, costo del debito pubblico che di conseguenza aumenta (per i tassi che salgono), spese rimandate e che tornano a galla.
In ballo c’è, inoltre, il rinnovo del bonus mobili (detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici per un immobile ristrutturato: sembra tra le misure che possono entrare nella prossima di legge di Bilancio. L’idea del governo è quella di garantire almeno un’altra annualità all’incentivo, che nel 2025 è stato finanziato con 50 milioni di euro.
Ecobonus 65%: il possibile ritorno degli incentivi per l’efficientamento energetico
Ma c’è anche un’altra ipotesi: utilizzare i soldi concessi dalla Ue per la transizione energetica. È una cifra di tutto rispetto: 14 miliardi. Con questi soldi potrebbero essere finanziati le sostituzioni di infissi, pompe di calore e condizionatori, sistemi ibridi (composti da caldaia e pompa di calore, controllati da una centralina unica), solare termico, schermature e cappotti.
Sarebbe un ritorno dell’ecobonus (ora allineato al 50% per la prima casa), con in più il fascino di un aumento dell’incentivo al 65%. In sostanza, si tornerebbe all’ecobonus pre-superbonus per i lavori di efficientamento energetico.
Quanto inciderebbe la reintroduzione dell’ecobonus in versione potenziata? Si può calcolare l’impatto sulla base dei dati Enea del 2025, quando era ancora in vigore l’ecobonus nella sua forma migliore. Gli infissi sono stati i vincitori, con acquisti per circa 2 miliardi di euro, per cappotti termici e coibentazione sono stati spesi 600 milioni, mentre le pompe di calore hanno magnetizzato 371 milioni, contando che è stata incentivata solo la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza. Infine, sistemi ibridi, che mettono insieme pompe di calore e caldaie hanno catalizzato 80 milioni e le schermature solari circa 300 milioni.
Quali interventi potrebbero beneficiare dell’ecobonus
Un aspetto interessante è l’elenco dei lavori sull’agevolazione dedicata all’efficientamento energetico appena presentata dall’Enea con la guida aggiornata dei i lavori oggetto di agevolazione legata alla riqualificazione globale dell’edificio. È un elenco he probabilmente sarà il riferimento per l’eventuale ecobonus 65%.
Ne fanno parte la coibentazione dell’involucro opaco disperdente con lavori come il cappotto termico, interventi su parti comuni condominiali che includano la coibentazione di almeno il 25% dell’involucro, anche combinati alla riduzione del rischio sismico di una o due classi, cioè quelli che in passato godevano di un bonus tra il 70 e l’85% in caso fossero adottati da condomini.
Nell’elenco aggiornato fanno parte anche i collettori solari termici, la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore (compresi i condizionatori), la sostituzione degli impianti di riscaldamento con scaldacqua a pompa di calore, quella con sistemi ibridi (cioè, caldaia più pompa di calore, alimentati da una centralina unica), la sostituzione degli impianti con microcogeneratori e i sistemi di building automation.
Piano Casa: partono gli investimenti privati per gli alloggi accessibili
Mentre il governo ragiona sui fondi a disposizione per gli incentivi ai giovani, il Piano Casa muove i primi passi. Il debutto dei privati è firmato da Add Capital, società di gestione patrimoniale e investimento fondata da Mario Abbadessa, che si è detta disponibile a investire sul Piano Casa, oltre che sul libero mercato.
Milano, Roma e Napoli sono le città su cui si è puntato l’interesse di Add Capital, cioè quelle in cui la tensione abitativa è maggiore. La società, quindi, si presenta come parte del pilastro privato, che si a affianca a quello dedicato alla riqualificazione delle case popolari, sulla quale lavora il commissario Felice Squitieri, e al Fondo housing gestito da Invimit.
Add Capital vanta 5 miliardi di euro da investire nei prossimi mesi e ha l’ambizione dichiarata di diventare l’operatore di riferimento nel living in Italia e nel Sud Europa. Per questo ha già formalizzato la richiesta per partecipare al Piano Casa.
Due le strategie della società: Add Italy Living è il braccio focalizzato sull’Italia e investirà 1,1 miliardi di euro (la soglia richiesta dal governo per partecipare) per costruire abitazioni per studenti e lavoratori aderendo alla componente privata del Piano Casa.
L’obiettivo? Costruire 10 mila alloggi in tre anni. Abitazioni che saranno destinate a lavoratori con redditi stabili, ma esclusi dal mercato dell’affitto nelle grandi città, come insegnanti, infermieri, giovani medici, forze dell’ordine e altri professionisti essenziali per il funzionamento dei centri urbani. Per questo l’offerta sarà a prezzi calmierati inferiori del 33% a quelli di mercato, come previsto dal Piano Casa.
E Add starebbe già valutando a Napoli alcune operazioni nell’area orientale della città, a Fuorigrotta, in prossimità dell’Università Federico II, e a Coroglio. A Roma, invece, le aree sotto osservazione sono quelle di Ostiense, Pietralata e Magliana. L’interesse riguarda studentati, alloggi accessibili, ostelli, budget hotel e abitazioni per la fascia media.
La piattaforma, inoltre, sta analizzando le aree dei distretti industriali italiani, come Maranello, Modena, Sassuolo, Treviso, Brescia e Bergamo, dove l’aumento dei prezzi degli immobili rende sempre più di cile trovare alloggi accessibili per i lavoratori. Naturalmente, anche Milano è tra le aree più interessanti per Add.
Piano Casa: bando da 700 milioni per recuperare le case popolari
Accanto ai primi passi del settore privato, il Piano Casa si muove anche dal lato pubblico. I primi giorni di settembre, per esempio, hanno salutato il primo bando da 700 milioni per la ristrutturazione di case popolari inagibili, pronto a inizio ottobre.
«L’obiettivo è portare da circa 25 mila a 30 mila gli euro disponibili per ciascun alloggio da riqualificare», ha anticipato il commissario al Piano casa Felice Squitieri. «Abbiamo un elenco di circa 61mila alloggi da riqualificare: sono unità oggi non occupate, non abitabili e quindi non assegnabili. Con i primi 700 milioni, calcolando circa 25 mila euro per alloggio, potremo recuperarne circa 28 mila».
A seguire è previsto un secondo bando da 270 milioni per l’edilizia residenziale sociale. I 700 milioni messi a disposizione dallo Stato saranno distribuiti tra le Regioni sulla base della consistenza del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), utilizzando come riferimento i dati dell’ultimo censimento disponibile, che però risale al 2021, e che comprende anche gli alloggi gestiti dai Comuni.
Una volta definito quali sono le abitazioni da risistemare regione per regione, saranno individuati gli interventi da finanziare. A chi andranno i quattrini? Ai vari Ater e Iacp, o ai Comuni proprietari o gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Dovranno essere loro a stabilire l’elenco degli immobili sui quali intervenire, tipo dei lavori e i tempi di realizzazione. Conoscendo la celerità con cui agiscono gli enti locali c’è da farsi il segno della croce.
In ogni caso, l’iter prevede che gli elenchi saranno chiesti da Invitalia, società pubblica controllata dal ministero dell’Economia, che è incaricata materialmente di gestire la riqualificazione degli immobili pubblici del Piano Casa. Non sarà facile, però, mettere d’accordo Comuni e Regioni, che si contenderanno i fondi. E non è da escludere che le risorse diventino anche un campo di battaglia condizionato dalla matrice politica delle diverse amministrazioni e che siano, insomma, un ostaggio in vista delle prossime elezioni.
Bonus edilizi 2027 - Domande frequenti
Per il 2027 è in discussione la proroga del bonus ristrutturazioni al 50% per l’abitazione principale, che secondo la normativa attualmente prevista scenderebbe al 36%. Per seconde e terze case, la detrazione dovrebbe passare al 30%. Tra le ipotesi al vaglio figurano anche il rinnovo del bonus mobili e il possibile ritorno dell’ecobonus al 65% per gli interventi di efficientamento energetico. Le misure dipenderanno dalle decisioni del governo e dalle risorse stanziate con la prossima legge di Bilancio.
La proroga del bonus ristrutturazioni al 50% è tra le ipotesi discusse in vista della legge di Bilancio 2027. In base alle disposizioni attualmente previste, dal 2027 la detrazione per i lavori sulla prima casa dovrebbe ridursi al 36%, mentre per gli altri immobili residenziali scenderebbe al 30%. Per entrambe le aliquote è previsto un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Le associazioni di categoria e alcuni esponenti parlamentari chiedono di mantenere l’aliquota più elevata, ma la proroga non è ancora confermata.
Il ritorno dell’ecobonus al 65% è una delle ipotesi al vaglio per sostenere la riqualificazione energetica degli edifici nel 2027. Tra gli interventi che potrebbero rientrare nell’agevolazione figurano la sostituzione degli infissi, la realizzazione di cappotti termici, l’installazione di pompe di calore e condizionatori, i sistemi ibridi, il solare termico e le schermature solari. Si valuta anche l’impiego di risorse europee destinate alla transizione energetica. L’aliquota del 65% e le relative condizioni applicative restano tuttavia da confermare.
Tra gli interventi indicati nella guida Enea per la riqualificazione energetica globale degli edifici figurano:
- Coibentazione dell’involucro opaco disperdente, compreso il cappotto termico.
- Interventi sulle parti comuni condominiali con coibentazione di almeno il 25% dell’involucro.
- Installazione di collettori solari termici.
- Sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore, compresi i condizionatori.
- Installazione di scaldacqua a pompa di calore.
- Sostituzione degli impianti con sistemi ibridi costituiti da caldaia e pompa di calore gestite da una centralina unica.
- Installazione di microcogeneratori.
- Sistemi di building automation.
L’elenco costituisce un riferimento per le agevolazioni dedicate all’efficienza energetica, ma l’eventuale applicazione dell’ecobonus al 65% nel 2027 dovrà essere verificata sulla base delle disposizioni definitive.
Il rinnovo del bonus mobili è tra le misure considerate per la legge di Bilancio 2027. L’agevolazione prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. L’ipotesi attualmente discussa è garantire un’ulteriore annualità all’incentivo. La conferma, i limiti di spesa e le eventuali condizioni aggiornate dovranno essere definiti dal provvedimento di Bilancio.
Il governo valuta il rifinanziamento degli strumenti di sostegno all’acquisto della prima casa per i giovani, attraverso il Fondo di garanzia per i mutui prima casa gestito da Consap. Il Fondo ha sostenuto oltre 64.000 mutui, per circa 8,1 miliardi di euro di finanziamenti erogati e quasi 6 miliardi di garanzie. In passato, le agevolazioni per gli under 36 prevedevano, in presenza dei requisiti richiesti, esenzioni dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta per alcuni acquisti soggetti a Iva ed esenzioni dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti. Per il 2027 resta da verificare se queste misure saranno riproposte e con quali limiti di reddito e condizioni di accesso.
Tra le proposte in discussione figura una riduzione dell’aliquota Iva dal 10% al 5% per le locazioni di abitazioni effettuate direttamente dalle imprese e destinate ai giovani. La misura avrebbe l’obiettivo di favorire l’accesso agli alloggi in un contesto caratterizzato da canoni elevati e difficoltà abitative, soprattutto nelle grandi città. Si tratta però di un’ipotesi ancora da definire, che dovrà essere valutata nell’ambito della prossima legge di Bilancio.
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