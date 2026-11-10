La rivendita edile BigMat In Caltiber è un’impresa che unisce distribuzione, lavorazione dell’acciaio per cemento armato, calcestruzzo, aggregati e solai Atlax. Ma nel racconto di Carla Pencelli, amministratrice unica, il baricentro non è soltanto nell’ampiezza delle attività. È nelle persone. Nella squadra che lavora ogni giorno nei due poli di San Martino in Campo e Santa Sabina (Perugia), nella capacità di delegare e nella fiducia costruita nel tempo. La riqualificazione della sede di San Martino in Campo e l’ingresso in BigMat sono due passaggi di una stessa traiettoria. Da una parte l’investimento in una struttura che riunisce e sviluppa attività storiche dell’azienda; dall’altra l’apertura a una rete di imprenditori e a un’offerta più ampia. Senza, però, rinunciare a un’identità radicata nel territorio perugino.
Intervista a Carla Pencelli, amministratrice unica BigMat In Caltiber
L’azienda affonda le radici nell’esperienza di Caltiber. Che cosa ha ricevuto da questa storia e che cosa ha scelto di cambiare nel suo modo di fare impresa?
Da questa storia ho ricevuto soprattutto dei valori: il senso del lavoro, la responsabilità, la capacità di affrontare le difficoltà ma soprattutto il valore umano. Ho imparato che un’azienda non è fatta solo di numeri o di risultati, ma di persone, relazioni e fiducia. Quello che ho scelto di cambiare è il modo di stare insieme come squadra. Credo molto nella condivisione, nel coinvolgimento delle persone e nella capacità di valorizzare le competenze di ciascuno. Per me oggi fare impresa significa non solo custodire una storia, ma costruirne una nuova tutti insieme.
Quando ha capito di poter guidare l’azienda?
A dire la verità, forse non l’ho ancora capito. O forse l’ho capito proprio il primo giorno, quando ho accettato l’incarico da perfetta incosciente. Ero giovane, con una preparazione che allora era tutt’altro che completa e sicuramente avevo più dubbi che certezze.
Poi, passo dopo passo, ho capito che guidare un’azienda non significa avere tutte le risposte, ma saper ascoltare, assumersi le responsabilità e soprattutto costruire una squadra. È stata proprio la mia capacità di fare squadra a permettermi di andare avanti, di superare le difficoltà e di crescere insieme alle persone che lavorano con me. Forse è lì che ho iniziato a sentirmi davvero una guida: non quando ho smesso di avere dubbi, ma quando ho capito che non dovevo affrontarli da sola.
Che cosa significa, concretamente, credere in ciò che si fa quando bisogna prendere decisioni difficili, investire o cambiare direzione?
Per me significa avere il coraggio di prendere decisioni anche quando non esistono certezze assolute. Mi affido molto all’intuito: ascolto quello che sento perché spesso è proprio lì che riconosco le opportunità e capisco quando è il momento di fare un passo.
Ma l’intuito da solo non basta. Per trasformare una convinzione in una scelta sostenibile servono preparazione, numeri, confronto e capacità di valutare i rischi. E soprattutto serve una squadra. In alcune decisioni importanti che ho preso, il confronto con le persone che lavorano con me ha fatto davvero la differenza. L’intuito può indicare la direzione, ma sono le competenze, il confronto e il lavoro di squadra a permettermi di percorrerla.
L’acquisto e la riqualificazione della sede di San Martino in Campo sono una decisione che guarda lontano. Come è nata?
È stata una scelta di cuore. Se mi avessero detto un anno e mezzo prima che avrei firmato l’atto, avrei risposto: siete matti. Eppure, il mio braccio destro, con le valutazioni fatte insieme, mi ha portato a prendere questa decisione non facile. Per un investimento importante è fondamentale trovare un equilibrio tra visione e prudenza. Abbiamo costruito un piano industriale, valutando con i nostri tecnici la sostenibilità dell’operazione e la nostra capacità finanziaria.
La sede che abbiamo acquistato rappresenta un investimento strategico, perché ci permette di sviluppare, al suo interno, tutte le nostre attività: calcestruzzo, lavorazione dell’acciaio, materiali edili e inerti. Non è soltanto il recupero di un luogo storico importante, ma una scelta concreta per il futuro dell’azienda. Credo molto nella visione e nella fiducia nel futuro, ma ogni progetto deve poggiare su basi solide.
Che cosa rende giusta una squadra?
Per me una squadra è giusta quando è composta da persone competenti, ma soprattutto da persone che amano quello che fanno. La passione per il proprio lavoro fa la differenza nel modo in cui si affrontano responsabilità e difficoltà.
Cerco serietà, onestà e competenza, ma anche persone capaci di collaborare, di mettersi in gioco e di assumersi responsabilità. Non mi interessa avere persone che dicono sempre di sì: preferisco chi sa confrontarsi, portare idee e, quando serve, anche punti di vista diversi dal mio. Ognuno porta il proprio valore, ma tutti remano nella stessa direzione. È dal confronto che si cresce.
Per un imprenditore non è sempre facile delegare. Per lei che cosa significa?
Per me delegare è sempre stato naturale. Fa parte del mio modo di fare impresa e della mia idea di squadra. Sono cresciuta insieme alle persone che lavorano con me e alcune di loro sono state, e continuano a essere, dei veri maestri per me. Delegare significa prima di tutto riconoscere il valore e la competenza degli altri. Non credo che una persona possa sapere e fare tutto. La mia forza è proprio la capacità di costruire una squadra e di affidarmi alle persone. Un esempio concreto è il mio ragioniere, che segue tutta la parte di contabilità e finanza ed è per me un vero braccio destro.
Gestiamo la formazione attraverso corsi specifici in base ai diversi settori e alle esigenze delle persone, grazie anche al Gruppo, di cui facciamo parte, che ci da la possibilità di partecipare ai corsi della Scuola BigMat che spaziano in diverse aree di competenza. Poi c’è il confronto quotidiano, che per me è fondamentale, con il commercialista sui numeri e gli incassi e con tutte le figure aziendali per le decisioni operative di ogni giorno. Delegare non significa allontanarsi: significa dare fiducia e responsabilità, continuando a esserci.
Il nuovo layout e l’ampliamento dei servizi sono molto visibili. Quanto ha inciso il lavoro delle persone nel percorso di rinnovamento?
Dietro ogni cambiamento c’è soprattutto il lavoro delle persone. Il contributo del personale è stato determinante. Abbiamo affrontato questo percorso come una vera squadra, mettendo a fattor comune esperienza, competenze e disponibilità al cambiamento. Rinnovare un punto vendita non significa soltanto intervenire sugli spazi, ma anche modificare abitudini, organizzazione e modi di lavorare.
In questo passaggio ho visto grande partecipazione da parte di tutti e soprattutto la volontà di contribuire in prima persona alla costruzione del nuovo progetto. Il segnale più importante è quando gli obiettivi diventano obiettivi condivisi: le persone non si limitano a svolgere il proprio compito, ma si sentono parte del risultato. Lo si vede nella collaborazione quotidiana, nella capacità di affrontare insieme i problemi e nell’attenzione che ciascuno mette nel rapporto con il cliente. Il vero valore del rinnovamento non è soltanto ciò che oggi il cliente vede entrando nel punto vendita, ma la squadra che abbiamo costruito e che ogni giorno dà vita a quel cambiamento.
Avete ripensato la rivendita come un luogo di consulenza e supporto professionale, non solo come un punto vendita. Da quale esigenza nasce questa scelta?
Il mercato oggi è velocissimo e le esigenze delle imprese e dei professionisti cambiano continuamente. Per questo abbiamo sentito la necessità di ripensare la rivendita non soltanto come un luogo dove acquistare materiali, ma come un centro di competenze capace di dare risposte e soluzioni.
Il valore di un distributore sta nella capacità di capire l’esigenza del cliente e trovare le soluzioni più adatte, con tempi di risposta e di consegna sempre più rapidi. Il prodotto da solo non serve più. Fa la differenza il servizio, la disponibilità e soprattutto la serietà nel mantenere gli impegni presi. Per noi consulenza significa essere vicini all’impresa, conoscere le sue esigenze e aiutarla a lavorare meglio, con meno perdite di tempo e più certezze.
Che cosa avete guadagnato dall’ingresso nel Gruppo BigMat, senza perdere la vostra identità locale?
Entrare in BigMat, sia personalmente sia professionalmente, è stato come scoprire un mondo. Noi siamo nati con una forte esperienza nel calcestruzzo e nell’acciaio; l’ingresso nel Gruppo ci ha permesso di ampliare enormemente la nostra conoscenza del mondo della rivendita di materiali edili. Abbiamo scoperto prodotti e soluzioni che prima nemmeno conoscevamo e questo ci ha dato nuovi strumenti per essere più veloci e competitivi. Per il nostro commerciale è stata una vera opportunità: oggi può proporsi al cliente con un’offerta molto più ampia, sia in termini di prodotti sia di servizio, e può essere competitivo anche sul prezzo.
Ma forse il valore più grande è il confronto con gli altri soci. Gli incontri, le visite ai magazzini, vedere realtà più grandi o semplicemente organizzate in modo diverso aprono la mente. C’è una rete molto concreta tra imprenditori: ci scambiamo informazioni, ci segnaliamo clienti e opportunità. Il vero valore del Gruppo è avere una rete ampia senza perdere la propria identità. Noi continuiamo a essere In Caltiber, con la nostra storia e il nostro modo di fare impresa, ma oggi abbiamo intorno un mondo molto più grande con cui confrontarci, imparare e crescere.
L’edilizia resta un settore percepito come prevalentemente maschile. Quali resistenze ha incontrato nel suo percorso?
In questo ambito lavorativo non posso dire di avere avuto grandi difficoltà per il fatto di essere una donna in un settore maschile. Ho un carattere forte e mi sono sempre fatta rispettare per quello che sono e per il modo in cui affronto il lavoro. Non ho mai sentito di dover dimostrare qualcosa in più perché sono una donna. Ho sempre cercato di fare bene il mio lavoro, assumendomi le mie responsabilità.
Anche qui torno a un tema per me fondamentale: la squadra. Non devo sapere e saper fare tutto io; devo sapere a chi affidarmi e ascoltare chi ha più esperienza di me. La mia autorevolezza viene dal conoscere i miei punti di forza, ma anche dal riconoscere i miei limiti e dal poter contare sulla mia squadra.
Che cosa dovrebbe cambiare per permettere a più donne di entrare e crescere nella filiera delle costruzioni?
Non credo di avere una ricetta. Posso parlare della mia esperienza. Credo che prima di tutto contino le opportunità e la possibilità di essere valutate per quello che si sa fare, senza preconcetti. Io sono stata fortunata ad avere una squadra e un ambiente che mi hanno permesso di crescere e credo che questo faccia la differenza per chiunque, donna o uomo che sia.
Perché un’impresa deve restituire valore al territorio in cui opera?
Credo che un’impresa faccia parte del territorio in cui opera e abbia una responsabilità nel contribuire a farlo crescere. Per questo penso che le iniziative legate allo sport, alla solidarietà e alla comunità siano importanti. Il futuro si costruisce anche attraverso questi progetti. È un percorso lungo, nel quale non si raccolgono necessariamente i frutti nell’immediato: è un modo per costruire relazioni che vanno oltre il semplice rapporto commerciale.
Anche con i dipendenti questi progetti hanno un valore importante: danno forza e fiducia, perché fanno sentire parte di qualcosa che va oltre il lavoro. Lo stesso vale nei rapporti con clienti e collaboratori: condividere valori e iniziative crea un legame più forte e più umano. Per me sostenere il territorio significa anche investire nel futuro dell’azienda e delle persone che ne fanno parte.
Le prove più impegnative del suo percorso che cosa le hanno insegnato?
Le prove che ho attraversato sono state impegnative, ma oggi le considero anche delle opportunità. Mi hanno insegnato a conoscere meglio le persone e soprattutto mi hanno aiutato a conoscere meglio me stessa. Nella vita ho sempre cercato di fare tutto con amore: forse è proprio questo che mi ha aiutato a trovare la strada anche nei momenti più complicati. La mia vita è un po’ come un puzzle: spesso riesco a trovare il pezzetto giusto per andare avanti, anche quando all’inizio non sembra così semplice.
Ho imparato anche che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza. Nessuno può fare tutto da solo. Avere accanto le persone giuste, saperle ascoltare e lasciarsi aiutare può fare la differenza. Le difficoltà mi hanno insegnato soprattutto a credere sempre di più in me stessa, ad amarmi e a non avere paura di ripartire. Forse la lucidità che ho conquistato negli anni è proprio questa: affrontare quello che arriva, imparare e continuare a costruire il pezzo successivo.
Qual è il risultato che le dà maggiore soddisfazione?
La soddisfazione più grande è vedere la crescita dell’azienda insieme alle persone che ne fanno parte. Ma c’è un traguardo che per me ha un valore particolare: aver conquistato la fiducia della squadra. Molti collaboratori erano già in azienda con mio padre, un grande imprenditore e un punto di riferimento per tutti. Per me era una responsabilità importante raccogliere quell’eredità e costruire con loro un nuovo percorso. Sapere che oggi credono in me e continuano a camminare al mio fianco è una delle soddisfazioni più grandi.
Qual è la prossima sfida che sente più importante per BigMat In Caltiber?
La sfida più importante è continuare a crescere mantenendo il giusto equilibrio, senza perdere quello che per noi è fondamentale: il rapporto con le persone e la serietà nel servizio.
Il settore corre. Nei prossimi anni saranno sempre più importanti la velocità, l’innovazione e la capacità di trovare soluzioni per i clienti. Dobbiamo prepararci già oggi, investendo nelle persone e nelle loro competenze, perché sono loro che fanno la differenza. Non so esattamente come sarà il mercato tra qualche anno, ma voglio che la nostra azienda sia pronta ad affrontarlo insieme alle persone che ne fanno parte.
Che messaggio lascerebbe a una giovane donna che vuole fare impresa in un settore complesso come quello delle costruzioni?
Direi soprattutto di credere in se stessa, di sapersi ascoltare e di non avere paura di scegliere una strada anche quando è difficile. Il lavoro che facciamo è in parte nel nostro Dna: non ci si può improvvisare. Bisogna capire cosa ci appartiene davvero e avere il coraggio di seguirlo, anche quando gli altri pensano che sia un settore difficile o non adatto a una donna.
La lezione che Carla imprenditrice ha imparato e che Carla persona non vuole dimenticare è questa: non bisogna cambiare ciò che siamo per dimostrare il nostro valore. Bisogna avere il coraggio di essere se stessi, chiedere aiuto quando serve e circondarsi delle persone giuste. E soprattutto fare il proprio lavoro con amore, perché quando ci metti passione anche le difficoltà possono diventare opportunità.
Atlax: solaio a piastra alleggerito adatto a ogni struttura
Atlax è una tecnologia a traliccio lineare per l’alleggerimento di solai a piastra in calcestruzzo armato.
BigMat In Caltiber è concessonaria da oltre vent’anni; il suo sviluppo commerciale e tecnico è oggi seguito da una figura specializzata, Oscar Cipolletti. «È una tecnologia innovativa, adatta a qualsiasi tipo di struttura», precisa Cipolletti.
Le applicazioni riguardano lavori pubblici, ospedali, scuole, edifici direzionali, oltre a progetti residenziali di grande e piccola dimensione. BigMat In Caltiber opera con Atlax dalla Toscana, Umbria, Lazio, Marche alle regioni del Centro e il Sud Italia.
Qui di seguito i vantaggi:
- Tecnologia a piastra: a parità di spessore, consente luci tra gli appoggi più ampie rispetto alle soluzioni tradizionali.
- Assenza di travi: la struttura non necessita di travi, con ricadute su progettazione e montaggio.
- Sbalzi e terrazzi: permette di realizzare terrazzi con sbalzi importanti e con le forme più disparate, senza aggiungere travi.
- Applicazione rapida: la semplicità del montaggio è uno degli elementi distintivi segnalati.
- Progetto su misura: ogni progetto viene cucito in base alle esigenze architettoniche e strutturali, garantendo massima libertà ed efficienza progettuale.
BigMat In Caltiber: la scheda
- Ragione sociale: BigMat In Caltiber
- Amministratrice unica: Carla Pencelli
- Origini: esperienza imprenditoriale legata a Caltiber, attiva dal 1975; In Caltiber srl è iscritta dal 2012
- Fatturato 2025: 9.196.662 euro
- Dipendenti: 23 (dato 2026)
- Sede: Via dell’Aratro 3, 06132 San Martino in Campo – Perugia
- Stabilimento / punto vendita: Via Tertulliano Marzani 4, 06132 Santa Sabina – Perugia
- Area coperta — sede di San Martino in Campo: oltre 600 metri quadrati di spazi coperti destinati alla nuova rivendita; oltre 400 metri quadrati di scaffalature porta-pallet coperti
- Area scoperta — sede di San Martino in Campo: piazzale di circa 5.000 metri quadrati
- Attività: distribuzione edile; lavorazione dell’acciaio per cemento armato; calcestruzzo preconfezionato; aggregati; solai alleggeriti Atlax
- Gruppo di appartenenza: Gruppo BigMat (dal 2022)