L’azienda affonda le radici nell’esperienza di Caltiber. Che cosa ha ricevuto da questa storia e che cosa ha scelto di cambiare nel suo modo di fare impresa?

Da questa storia ho ricevuto soprattutto dei valori: il senso del lavoro, la responsabilità, la capacità di affrontare le difficoltà ma soprattutto il valore umano. Ho imparato che un’azienda non è fatta solo di numeri o di risultati, ma di persone, relazioni e fiducia. Quello che ho scelto di cambiare è il modo di stare insieme come squadra. Credo molto nella condivisione, nel coinvolgimento delle persone e nella capacità di valorizzare le competenze di ciascuno. Per me oggi fare impresa significa non solo custodire una storia, ma costruirne una nuova tutti insieme.

Quando ha capito di poter guidare l’azienda?

A dire la verità, forse non l’ho ancora capito. O forse l’ho capito proprio il primo giorno, quando ho accettato l’incarico da perfetta incosciente. Ero giovane, con una preparazione che allora era tutt’altro che completa e sicuramente avevo più dubbi che certezze.

Poi, passo dopo passo, ho capito che guidare un’azienda non significa avere tutte le risposte, ma saper ascoltare, assumersi le responsabilità e soprattutto costruire una squadra. È stata proprio la mia capacità di fare squadra a permettermi di andare avanti, di superare le difficoltà e di crescere insieme alle persone che lavorano con me. Forse è lì che ho iniziato a sentirmi davvero una guida: non quando ho smesso di avere dubbi, ma quando ho capito che non dovevo affrontarli da sola.

Che cosa significa, concretamente, credere in ciò che si fa quando bisogna prendere decisioni difficili, investire o cambiare direzione?

Per me significa avere il coraggio di prendere decisioni anche quando non esistono certezze assolute. Mi affido molto all’intuito: ascolto quello che sento perché spesso è proprio lì che riconosco le opportunità e capisco quando è il momento di fare un passo.

Ma l’intuito da solo non basta. Per trasformare una convinzione in una scelta sostenibile servono preparazione, numeri, confronto e capacità di valutare i rischi. E soprattutto serve una squadra. In alcune decisioni importanti che ho preso, il confronto con le persone che lavorano con me ha fatto davvero la differenza. L’intuito può indicare la direzione, ma sono le competenze, il confronto e il lavoro di squadra a permettermi di percorrerla.

L’acquisto e la riqualificazione della sede di San Martino in Campo sono una decisione che guarda lontano. Come è nata?

È stata una scelta di cuore. Se mi avessero detto un anno e mezzo prima che avrei firmato l’atto, avrei risposto: siete matti. Eppure, il mio braccio destro, con le valutazioni fatte insieme, mi ha portato a prendere questa decisione non facile. Per un investimento importante è fondamentale trovare un equilibrio tra visione e prudenza. Abbiamo costruito un piano industriale, valutando con i nostri tecnici la sostenibilità dell’operazione e la nostra capacità finanziaria.

La sede che abbiamo acquistato rappresenta un investimento strategico, perché ci permette di sviluppare, al suo interno, tutte le nostre attività: calcestruzzo, lavorazione dell’acciaio, materiali edili e inerti. Non è soltanto il recupero di un luogo storico importante, ma una scelta concreta per il futuro dell’azienda. Credo molto nella visione e nella fiducia nel futuro, ma ogni progetto deve poggiare su basi solide.