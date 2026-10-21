Assopannelli in campo per il caro energia

L’associazione che fa capo a FederLegnoArredo punta il dito sul costo dell’energia.

Anche Assopannelli scende in campo e lancia un allarme per il costo dell’energia. La pressione riguarda anche le materie prime legnose, essenziali per l’attività produttiva: i tronchi di legno da triturazione, ad esempio, registrano un aumento di circa il 23%, una situazione che le aziende del settore definiscono insostenibile, anche alla luce dell’escalation dei prezzi del pellet che registrano +35%. Le criticità attuali sono tali da richiedere una risposta che si basi sul riconoscimento del valore strategico della filiera dei pannelli a base legno, attraverso un confronto concreto e tempestivo tra Governo italiano, istituzioni europee e sistema produttivo nel suo complesso.