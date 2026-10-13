Asphaltica 2026 ha registrato oltre 8mila presenze, confermando il ruolo del Salone internazionale della filiera stradale come punto di riferimento per imprese, istituzioni, professionisti e mondo della ricerca. La manifestazione, organizzata da BolognaFiere insieme a SITEB, l’Associazione Strade Italiane e Bitumi, si è svolta a Bologna dal 7 al 10 ottobre 2026, con un programma dedicato all’innovazione, alla sicurezza, alla sostenibilità e alla manutenzione delle infrastrutture stradali.
Il percorso proseguirà con Asphaltica World, in calendario il 20 e 21 ottobre 2027 al Salone delle Fontane di Roma, prima del ritorno della manifestazione a Bologna nel 2028.
Asphaltica 2026, una manifestazione di riferimento per la filiera stradale
Il bilancio dell’edizione 2026 evidenzia la capacità di Asphaltica di riunire i principali protagonisti del comparto, con una partecipazione caratterizzata da un pubblico altamente qualificato e da una vocazione sempre più internazionale.
«Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati di questa edizione di Asphaltica, che conferma il valore della manifestazione per un settore chiamato a garantire infrastrutture efficienti, sicure e sostenibili», dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.
La manifestazione ha coinvolto l’intera filiera stradale, dai produttori di materiali alle aziende specializzate in macchine e impianti, passando per laboratori, imprese attive nella sicurezza stradale e nella segnaletica, esperti, università e istituzioni. Un’occasione di incontro e confronto per presentare tecnologie e soluzioni destinate a rispondere alle esigenze delle infrastrutture del futuro.
«Asphaltica 2026 ha confermato di essere la casa di tutta la filiera stradale. In fiera abbiamo messo in mostra il meglio che il nostro settore sa esprimere. Imprese, produttori di materiali, macchine e impianti, laboratori, aziende impegnate nella sicurezza stradale e della segnaletica, esperti, università e istituzioni hanno trovato un luogo in cui confrontarsi e presentare soluzioni concrete per le infrastrutture del futuro, sempre più intelligenti, sostenibili e durevoli», commenta Raffaella Donghi, presidente di SITEB.
Sicurezza stradale, manutenzione e Smart Road al centro del confronto
Tra i principali appuntamenti di Asphaltica 2026, le Agorà SITEB hanno ospitato dibattiti e approfondimenti sui temi più attuali per il settore delle costruzioni stradali. Il confronto ha riguardato le prospettive del comparto, gli investimenti, la manutenzione delle reti e l’evoluzione tecnologica delle infrastrutture.
Ad aprire il percorso di approfondimento sono stati gli Stati Generali delle Costruzioni Stradali, dedicati alle prospettive del settore e alle strategie per garantire l’efficienza delle reti. All’incontro ha partecipato, tra gli altri, Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di ANAS.
Il programma è proseguito con appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale, anche attraverso l’impiego di cani robot, e allo sviluppo delle Smart Road, le infrastrutture stradali intelligenti. Su quest’ultimo tema è intervenuto anche il vertice di Autostrade dello Stato, contribuendo al confronto sull’evoluzione tecnologica del sistema viario.
Spazio inoltre alla sostenibilità e ai criteri ESG, con approfondimenti che hanno spaziato dall’innovazione dei materiali alla valorizzazione delle competenze. Temi sempre più rilevanti per un comparto chiamato a coniugare prestazioni tecniche, sicurezza, durabilità delle opere e attenzione agli impatti ambientali.
A sottolineare il crescente respiro europeo di Asphaltica 2026 è stata la partecipazione di EAPA, l’associazione europea degli operatori dell’asfalto. Per la prima volta, l’organizzazione ha scelto la manifestazione per ospitare il proprio Comitato Tecnico autunnale, riunendo esperti provenienti da tutta Europa.
Oltre 40 convegni e workshop, Cantiere Sostenibile e mezzi storici ANAS
Ad arricchire il programma della manifestazione sono stati oltre 40 convegni e workshop, che hanno animato le quattro giornate di fiera offrendo opportunità di aggiornamento tecnico, formazione e approfondimento per gli operatori della filiera stradale.
Tra gli argomenti affrontati figurano la valutazione del ciclo di vita delle pavimentazioni, la durabilità delle opere e l’applicazione dei CAM Strade, i Criteri ambientali minimi di riferimento per il settore. L’attenzione a questi aspetti riflette la necessità di valutare le infrastrutture non soltanto in termini di realizzazione, ma anche considerando le prestazioni nel tempo, la manutenzione e la sostenibilità.
Il programma tecnico ha quindi affiancato alla presentazione di prodotti, macchinari e tecnologie un percorso di confronto sulle metodologie e sulle competenze necessarie per progettare, realizzare e mantenere infrastrutture stradali più efficienti e durevoli.
Tra le iniziative più significative dell’edizione 2026 si è distinto il Cantiere Sostenibile, realizzato in collaborazione con InFrastrade. L’area ha permesso ai visitatori di osservare dal vivo le diverse fasi della riqualificazione stradale, attraverso dimostrazioni con macchine di ultima generazione. Un’occasione per avvicinare il pubblico alle tecnologie impiegate nei cantieri e mostrare concretamente le soluzioni disponibili per intervenire sulle infrastrutture esistenti, con attenzione all’innovazione e alla sostenibilità degli interventi.
La manifestazione ha ospitato anche una mostra di mezzi e attrezzature storiche di ANAS, allestita per celebrare gli 80 anni dalla fondazione dell’azienda. Un percorso espositivo che ha affiancato la dimensione storica dell’evoluzione delle infrastrutture stradali alle tecnologie contemporanee presentate in fiera.