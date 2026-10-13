Oltre 40 convegni e workshop, Cantiere Sostenibile e mezzi storici ANAS

Oltre 40 convegni e workshop, Cantiere Sostenibile e mezzi storici ANAS

Ad arricchire il programma della manifestazione sono stati oltre 40 convegni e workshop, che hanno animato le quattro giornate di fiera offrendo opportunità di aggiornamento tecnico, formazione e approfondimento per gli operatori della filiera stradale.

Tra gli argomenti affrontati figurano la valutazione del ciclo di vita delle pavimentazioni, la durabilità delle opere e l’applicazione dei CAM Strade, i Criteri ambientali minimi di riferimento per il settore. L’attenzione a questi aspetti riflette la necessità di valutare le infrastrutture non soltanto in termini di realizzazione, ma anche considerando le prestazioni nel tempo, la manutenzione e la sostenibilità.

Il programma tecnico ha quindi affiancato alla presentazione di prodotti, macchinari e tecnologie un percorso di confronto sulle metodologie e sulle competenze necessarie per progettare, realizzare e mantenere infrastrutture stradali più efficienti e durevoli.

Tra le iniziative più significative dell’edizione 2026 si è distinto il Cantiere Sostenibile, realizzato in collaborazione con InFrastrade. L’area ha permesso ai visitatori di osservare dal vivo le diverse fasi della riqualificazione stradale, attraverso dimostrazioni con macchine di ultima generazione. Un’occasione per avvicinare il pubblico alle tecnologie impiegate nei cantieri e mostrare concretamente le soluzioni disponibili per intervenire sulle infrastrutture esistenti, con attenzione all’innovazione e alla sostenibilità degli interventi.

La manifestazione ha ospitato anche una mostra di mezzi e attrezzature storiche di ANAS, allestita per celebrare gli 80 anni dalla fondazione dell’azienda. Un percorso espositivo che ha affiancato la dimensione storica dell’evoluzione delle infrastrutture stradali alle tecnologie contemporanee presentate in fiera.