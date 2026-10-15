Anfia: ok nel Codice ai rimorchi fino a 18 metri

L’associazione soddisfatta per la normativa prevista nel nuovo Codice della strada.
Pieno riconoscimento normativo degli autoarticolati con lunghezza fino a 18 metri nel nuovo Codice della Strada. Secondo Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, è un passo decisivo che porta a compimento il percorso avviato con il Progetto 18, una sperimentazione di successo che ha dimostrato come sia possibile migliorare l’efficienza logistica, ridurre il traffico e le emissioni, senza compromettere la sicurezza stradale.
Sempre secondo l’associazione, «si tratta di un risultato importante per l’intera filiera industriale e logistica nazionale, che valorizza oltre quindici anni di sperimentazione sul campo e consente di tradurre un’esperienza di successo in un’opportunità strutturale per il sistema dei trasporti italiano». Il Progetto 18 ha coinvolto 330 complessi veicolari, costituiti da trattore e semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri, sottoposti a un’attenta attività di monitoraggio per valutarne le prestazioni operative, la guidabilità, la manovrabilità e la sicurezza stradale.
I risultati, spiega Anfia in un comunicato, avevano confermato la validità della soluzione, evidenziando prestazioni di sicurezza, guidabilità e manovrabilità sostanzialmente equivalenti a quelle dei veicoli tradizionali, a fronte di un significativo miglioramento dell’efficienza del trasporto merci. Il beneficio più rilevante riguarda proprio l’ottimizzazione dei flussi logistici: grazie alla maggiore capacità di carico, i veicoli da 18 metri permettono di evitare almeno un viaggio ogni dieci, a parità di merci trasportate, contribuendo concretamente alla riduzione dei mezzi in circolazione, della congestione stradale, dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2.
Accogliamo con grande soddisfazione questo importante risultato, che premia la visione e la determinazione di Anfia a perorare la causa. Il Progetto 18 rappresenta un esempio concreto di come una sperimentazione condotta con rigore, attraverso il dialogo tra industria, operatori del trasporto e istituzioni, possa tradursi in un miglioramento strutturale del sistema logistico nazionale. È infatti su queste basi che la sinergia interassociativa tra Anfia e Anita ha portato a questo importante risultato, in cui abbiamo dimostrato insieme sul campo che è possibile trasportare le stesse merci con meno viaggi, mantenendo elevati standard di sicurezza e manovrabilità. Eliminare un viaggio su dieci significa avere meno mezzi sulle strade, meno congestione, meno emissioni e maggiore competitività per le imprese. È questa la direzione in cui deve muoversi l’innovazione nel trasporto merci. Massimo Menci, presidente della sezione Rimorchi di Anfia