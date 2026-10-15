Anfia: ok nel Codice ai rimorchi fino a 18 metri

L’associazione soddisfatta per la normativa prevista nel nuovo Codice della strada.

Pieno riconoscimento normativo degli autoarticolati con lunghezza fino a 18 metri nel nuovo Codice della Strada. Secondo Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, è un passo decisivo che porta a compimento il percorso avviato con il Progetto 18, una sperimentazione di successo che ha dimostrato come sia possibile migliorare l’efficienza logistica, ridurre il traffico e le emissioni, senza compromettere la sicurezza stradale.

Sempre secondo l’associazione, «si tratta di un risultato importante per l’intera filiera industriale e logistica nazionale, che valorizza oltre quindici anni di sperimentazione sul campo e consente di tradurre un’esperienza di successo in un’opportunità strutturale per il sistema dei trasporti italiano». Il Progetto 18 ha coinvolto 330 complessi veicolari, costituiti da trattore e semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri, sottoposti a un’attenta attività di monitoraggio per valutarne le prestazioni operative, la guidabilità, la manovrabilità e la sicurezza stradale.

I risultati, spiega Anfia in un comunicato, avevano confermato la validità della soluzione, evidenziando prestazioni di sicurezza, guidabilità e manovrabilità sostanzialmente equivalenti a quelle dei veicoli tradizionali, a fronte di un significativo miglioramento dell’efficienza del trasporto merci. Il beneficio più rilevante riguarda proprio l’ottimizzazione dei flussi logistici: grazie alla maggiore capacità di carico, i veicoli da 18 metri permettono di evitare almeno un viaggio ogni dieci, a parità di merci trasportate, contribuendo concretamente alla riduzione dei mezzi in circolazione, della congestione stradale, dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2.