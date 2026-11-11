Alpha di CISA: premiato il nuovo design della sicurezza

Vincitore dell’iF DESIGN AWARD 2026 nella categoria Building Technology e selezionato per ADI Design Index 2026, il maniglione antipanico Alpha di CISA migliora la sicurezza delle vie di fuga attraverso il design. Entrambi i prestigiosi riconoscimenti valorizzano la nuova idea progettuale, sviluppata in collaborazione con il Laboratorio di Ergonomia e Design dell’Università di Firenze per migliorare l’esperienza di chi utilizza e installa il prodotto.
Maniglione antipanico CISA Alpha: design, ergonomia e sicurezza premiati nel 2026
Alpha offre infatti una superficie utile di spinta maggiorata del 35% e riduce fino al 25% la forza necessaria all’azionamento. L’apertura più agevole facilita l’utilizzo sia nella quotidianità sia nelle situazioni di emergenza, quando semplicità e immediatezza del movimento sono essenziali.
L’estetica lineare e compatta facilita l’inserimento in numerosi contesti architettonici, mentre l’ampia scelta delle finiture, anche in versione monocromatica, consente l’ integrazione estetica del dispositivo con porte e serramenti. Tra le opzioni, le nuove finiture PVD e Acciaio Supremo abbinano qualità estetica e resistenza all’usura, ai graffi e agli agenti atmosferici.
Il nuovo concept estende l’attenzione anche al lavoro dell’installatore. La riduzione dei componenti, il montaggio con due soli attrezzi e la guida digitale semplificano le operazioni, mentre la modularità permette di rispondere a diverse esigenze applicative.
Il progetto comprende anche l’aggiornamento degli impianti esistenti. Grazie al kit di conversione CISA è possibile passare ad Alpha mantenendo gli accessori della linea Fast compatibili già installati. Maniglioni Alpha e accessori Fast, e viceversa, possono essere combinati nelle configurazioni certificate, assicurando la corretta integrazione dei componenti nel rispetto dei requisiti di sicurezza.
Estetica, ergonomia e flessibilità trovano così una sintesi in un prodotto pensato per rendere più sicuri e fruibili gli spazi in cui le persone vivono e lavorano.