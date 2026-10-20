Da anni Winkler offre al mercato soluzioni innovative e performanti con prodotti e sistemi a base acqua e senza solventi, che svolgono una doppia azione impermeabilizzante e, al contempo, promotrice di adesione. Tra le soluzioni più apprezzate c’è Bond Cement, particolarmente efficace in bagni, terrazze, balconi, ambienti umidi, perché assicura una protezione del supporto di posa, riducendo rischi di efflorescenze, distacchi e danni da infiltrazioni d’acqua.

Adesivo rapido impermeabilizzante bicomponente a base cementizia, Bond Cement consente l’impermeabilizzazione e la posa in un’unica soluzione, ottimizzando le tempistiche di cantiere.

Caratterizzato da elevata resistenza ed elasticità, è appositamente formulato per la posa e la sovrapposizione di pavimenti ceramici sia in esterno (balconi, piscine), che in interno (bagni, cucine).

Grazie alla sua resistenza allo scivolamento verticale, può essere impiegato sia in orizzontale che in verticale (per esempio, per l’incollaggio dei piatti doccia) per la posa e l’impermeabilizzazione dei rivestimenti nei bagni.

Non necessita di rete di rinforzo, infatti viene applicato in mano unica. Bond Cement è applicabile sia su massetti che su pavimenti preesistenti, garantendo prestazioni elevate nel pieno rispetto delle normative più stringenti.