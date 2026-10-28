Adesivi per piastrelle e rivestimenti: tre soluzioni per la massima sicurezza nella posa

Fassa Bortolo AT 99 Maxyflex: prestazioni elevate per i grandi formati

Eccellenti prestazioni, deformabilità, ottima lavorabilità ed elevata capacità bagnante (che elimina la necessità di doppia spalmatura) rendono AT 99 Maxyflex utile nella posa di lastre di grande formato di vari materiali: dalle piastrelle ceramiche al mosaico, dal cotto alle pietre naturali. Superadesivo monocomponente a elevata elasticità, è classificato C2TES1 per applicazioni orizzontali e verticali su grandi formati e C2ES1 per le pose orizzontali.

CVR Kalcyca bioposa: la calce naturale entra nella posa per il restauro

L’innovativo adesivo per piastrelle Kalcyca bioposa di CVR è in classe C2TE, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 e totalmente esente da cemento. Sfruttando la tecnologia brevettata del legante Kalcyca, è la soluzione specifica per opere a elevato valore storico-monumentale. Con Kalcyca bioposa è finalmente possibile estendere i rigorosi criteri di compatibilità materica tipici del restauro murario, anche alle superfici orizzontali.

Nord Resine: adesivi deformabili per grandi formati e supporti differenti

Dove il formato cresce, la sicurezza non cambia con Monotack. Monotack Flex S1 (C2 TE S1) di Nord Resine è l’adesivo deformabile per ogni supporto, dai massetti riscaldanti ai vecchi pavimenti, anche in esterno. Monotack Beton H1 (C2 TE S2), altamente deformabile, è invece adatto per ceramiche di grande formato anche su impermeabilizzanti come Betonguaina. Adesione elevata e sicurezza totale, a parete e a pavimento, con tempo aperto allungato, scivolamento nullo e marcatura CE EN 12004.