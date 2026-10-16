A Lattonedil il 60% di Pan Urania

Acquisizione dell’azienda specializzata in pannelli isolanti, che punta a 500 milioni di ricavi nel 2026.

Il Gruppo Lattonedil (produzione e commercializzazione di pannelli isolanti, 455 milioni di euro di ricavi consolidati nel 2025) acquisisce il 60% del capitale di Pan Urania, società italiana con sede a Poggibonsi (Siena), specializzata nella produzione di pannelli isolanti e sistemi costruttivi a secco. L’operazione comprende anche Serr.All Industria Serramenti, azienda con sede a Corciano (Perugia), interamente controllata da Pan Urania e attiva nella produzione di porte e finestre in Pvc e alluminio. Le due realtà costituiscono Urania Group, gruppo industriale con oltre 40 anni di esperienza nel settore delle costruzioni modulari, che nel 2025 ha raggiunto ricavi pari a circa 53 milioni di euro e conta 225 collaboratori.

Il restante 40% del capitale di Pan Urania rimarrà nelle mani dell’attuale compagine societaria, i cui principali esponenti continueranno a ricoprire ruoli operativi, affiancando l’attuale management e la direzione di Lattonedil. Fabio Targi manterrà la carica di Amministratore Delegato, assicurando continuità gestionale e industriale.

L’acquisizione di Pan Urania rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo industriale del nostro Gruppo e conferma la volontà di investire in realtà italiane che si distinguono per competenze specialistiche, qualità dei prodotti e presenza internazionale. L’integrazione con Urania Group ci consentirà di ampliare la nostra offerta, rafforzare il presidio di segmenti di mercato strategici e sviluppare importanti sinergie produttive e commerciali. Metteremo a fattor comune competenze, capacità industriali e relazioni con i mercati per creare nuove opportunità di crescita e innovazione, consolidando ulteriormente la nostra competitività a livello internazionale.

Fabrizio Bettio, amministratore delegato e responsabile approvvigionamenti di Lattonedil

L’obiettivo

L’acquisizione rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita e diversificazione del Gruppo Lattonedil, che prosegue la propria strategia di consolidamento industriale attraverso l’integrazione di realtà specializzate e complementari al proprio core business. L’ingresso di Urania Group consentirà di ampliare il portafoglio prodotti e soluzioni, rafforzando il posizionamento di Lattonedil nei segmenti dell’edilizia modulare e off-site, delle clean room e dei sistemi di insonorizzazione. Allo stesso tempo, l’integrazione delle attività produttive e commerciali permetterà di sviluppare economie di scala negli approvvigionamenti, valorizzare le competenze tecniche dei due gruppi e cogliere nuove opportunità di crescita attraverso l’ampliamento della base clienti e le sinergie commerciali.

Un ruolo centrale sarà inoltre svolto dalla condivisione del know-how industriale, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni costruttive ad alto valore aggiunto, favorendo nel medio-lungo periodo la crescita dei ricavi e il miglioramento della marginalità.

L’ingresso nel Gruppo Lattonedil apre una nuova fase di crescita per Pan Urania e Serr.All, valorizzando il percorso industriale e le competenze che abbiamo costruito in oltre quarant’anni di attività. La complementarità delle nostre produzioni e la condivisione di una visione industriale orientata alla qualità e all’innovazione rappresentano le basi per sviluppare nuove opportunità. Potremo rafforzare ulteriormente la nostra presenza sui mercati internazionali, accelerare gli investimenti produttivi e ampliare l’offerta ai clienti, mantenendo la continuità operativa e il patrimonio di competenze che hanno contraddistinto la nostra storia.

Fabio Targi, Amministratore Delegato di Pan Urania

Urania Group vanta una presenza commerciale fortemente orientata ai mercati internazionali, che rappresentano il 94% del fatturato complessivo. Il Gruppo opera principalmente in Europa, con una presenza consolidata in Germania e Francia, e negli ultimi anni ha progressivamente ampliato la propria attività nei mercati americani, anche attraverso l’apertura di un ufficio commerciale negli Stati Uniti. L’operazione offrirà a Lattonedil nuove opportunità di rafforzamento sui mercati europei e di ulteriore sviluppo negli Stati Uniti, dove sono previsti nuovi investimenti commerciali.

Investimenti

Sul fronte industriale, Pan Urania sta inoltre finalizzando un importante ampliamento della propria capacità produttiva, attraverso interventi di automazione nella produzione dei pannelli. L’integrazione con Lattonedil permetterà di valorizzare questi investimenti e favorire lo sviluppo congiunto di nuove soluzioni, combinando progettazione su misura, modularità e innovazione di prodotto.

L’acquisizione si inserisce in una fase di crescita per Lattonedil, che ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 455 milioni di euro, un Ebitda di 31,3 milioni di euro e 954 collaboratori. Per il 2026 il Gruppo prevede di raggiungere 500 milioni di euro di ricavi, mentre l’obiettivo per il 2027 è di crescere ulteriormente, anche grazie al consolidamento di Urania Group e al contributo delle più recenti operazioni di crescita esterna, tra cui l’ingresso di Isomec e lo sviluppo delle attività in Romania. Una strategia che punta a rafforzare la dimensione industriale del Gruppo, diversificare il portafoglio prodotti e consolidare il posizionamento competitivo sui mercati internazionali.