Per Florim, il rinnovo della certificazione B Corp rappresenta una conferma del percorso intrapreso e, allo stesso tempo, uno stimolo a rafforzare ulteriormente le proprie politiche di sostenibilità.

Specializzata da oltre 60 anni nella produzione di superfici ceramiche per l’architettura, l’edilizia e l’interior design, Florim è diventata B Corp nel 2020. Il Gruppo conta oggi oltre 1.400 collaboratori nel mondo e ha registrato un fatturato di circa 420 milioni di euro.

L’attenzione alla sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale da tempo. Dal 2008, infatti, Florim pubblica la propria Dichiarazione di Sostenibilità, attraverso la quale rendiconta in modo trasparente le iniziative intraprese e i risultati raggiunti.

Nel corso degli anni, questo approccio si è tradotto in investimenti continui per migliorare l’efficienza energetica, nell’evoluzione degli impianti produttivi e in una particolare attenzione alle persone e alle comunità del territorio. Un percorso che ha progressivamente integrato responsabilità ambientale, impegno sociale e governance, elementi alla base della certificazione B Corp rilasciata dall’organizzazione non profit B Lab.