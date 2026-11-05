La certificazione B Corp di Florim è stata rinnovata, insieme a quella della controllata americana Florim USA, secondo i nuovi standard introdotti da B Lab. Un risultato che conferma l’impegno del Gruppo nella sostenibilità aziendale e nell’integrazione della responsabilità ambientale, sociale e di governance all’interno delle proprie strategie industriali. La revisione dei criteri di certificazione introduce requisiti più rigorosi e richiede alle imprese di dimostrare risultati concreti e un percorso di miglioramento continuo.
Florim e la sostenibilità aziendale: una strategia di lungo periodo
Per Florim, il rinnovo della certificazione B Corp rappresenta una conferma del percorso intrapreso e, allo stesso tempo, uno stimolo a rafforzare ulteriormente le proprie politiche di sostenibilità.
Specializzata da oltre 60 anni nella produzione di superfici ceramiche per l’architettura, l’edilizia e l’interior design, Florim è diventata B Corp nel 2020. Il Gruppo conta oggi oltre 1.400 collaboratori nel mondo e ha registrato un fatturato di circa 420 milioni di euro.
L’attenzione alla sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale da tempo. Dal 2008, infatti, Florim pubblica la propria Dichiarazione di Sostenibilità, attraverso la quale rendiconta in modo trasparente le iniziative intraprese e i risultati raggiunti.
Nel corso degli anni, questo approccio si è tradotto in investimenti continui per migliorare l’efficienza energetica, nell’evoluzione degli impianti produttivi e in una particolare attenzione alle persone e alle comunità del territorio. Un percorso che ha progressivamente integrato responsabilità ambientale, impegno sociale e governance, elementi alla base della certificazione B Corp rilasciata dall’organizzazione non profit B Lab.
«La ricertificazione B Corp rappresenta una conferma importante per Florim e per il modo in cui abbiamo scelto di fare impresa. I nuovi Standard introducono criteri ancora più rigorosi e ci stimolano a rafforzare ulteriormente le nostre azioni, con la consapevolezza che la sostenibilità richiede attenzione, responsabilità e capacità di evolvere. Questo risultato è frutto del lavoro quotidiano di tutte le persone Florim, che desidero ringraziare per il contributo e la professionalità con cui rendono concreti i nostri valori»
— Beatrice Lucchese, Ceo di Florim
Certificazione B Corp: requisiti e diffusione internazionale
La certificazione B Corp identifica le aziende che soddisfano rigorosi standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità. Il riconoscimento viene rilasciato da B Lab, organizzazione non profit che promuove un modello d’impresa capace di generare un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente, oltre che risultati economici.
La community internazionale conta attualmente oltre 11.000 aziende, distribuite in più di 100 Paesi e attive in oltre 160 settori. In Italia le imprese certificate sono più di 390, a testimonianza della progressiva diffusione di questo modello anche nel panorama imprenditoriale nazionale.
Florim partecipa inoltre alle attività di B Local Modena, il gruppo territoriale che riunisce le B Corp presenti nell’area modenese. La rete promuove la collaborazione tra le aziende certificate, la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di iniziative comuni sul territorio.
L’appartenenza alla community B Corp non si limita quindi al conseguimento di una certificazione, ma favorisce anche il confronto tra imprese che condividono un approccio orientato alla responsabilità sociale e ambientale.
I sette ambiti dei nuovi standard B Corp
La certificazione B Corp attesta il rispetto di criteri rigorosi in materia di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità. Per ottenere e mantenere il riconoscimento, le aziende devono dimostrare il proprio impegno attraverso sette ambiti di intervento, che definiscono le principali aree di impatto dell’attività d’impresa:
- Azione per il clima: interventi e strategie finalizzati a contrastare il cambiamento climatico e ridurre l’impatto delle attività aziendali.
- Missione e governance degli stakeholder: integrazione della responsabilità sociale e ambientale nella missione aziendale e nei processi decisionali, considerando gli interessi dei diversi portatori di interesse.
- Circolarità e tutela ambientale: attenzione all’utilizzo delle risorse, alla riduzione degli sprechi e alla salvaguardia dell’ambiente.
- Diritti umani: rispetto e tutela dei diritti fondamentali lungo le attività e le relazioni aziendali.
- Lavoro equo: promozione di condizioni lavorative corrette e di rapporti professionali basati su equità e responsabilità.
- Relazioni istituzionali e azione collettiva: partecipazione responsabile alla vita istituzionale e promozione di iniziative condivise per generare un impatto positivo.
- Giustizia, equità, diversità e inclusione: sviluppo di ambienti di lavoro e modelli organizzativi inclusivi, attenti alla valorizzazione delle diversità e alle pari opportunità.
La revisione del sistema di certificazione introduce un cambiamento significativo nell’approccio alla valutazione delle imprese. Il nuovo modello supera infatti la precedente logica basata sul raggiungimento di un punteggio complessivo e richiede alle aziende di dimostrare risultati concreti in ciascuna delle principali aree di impatto.
Diventano centrali, quindi, non soltanto gli impegni dichiarati, ma anche la capacità di documentare le azioni intraprese e di perseguire un miglioramento continuo delle proprie performance ambientali e sociali.