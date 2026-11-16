A Bologna un terzo degli immobili da riqualificare

Le prospettive del mercato immobiliare secondo il Gruppo Ipi.

Report intitolato Bologna Mercato Residenziale, dedicato a domanda, valori e prospettive del mercato abitativo del capoluogo emiliano realizzato da Centro Studi Gruppo Ipi. Un dato che emerge è che tra gli immobili con Ape, il 29,1% è in classe G (contro il 16,7% a Milano): l’adeguamento dello stock alle esigenze di chi acquista o affitta è la sfida centrale per il mercato bolognese.

Secondo la società di servizi immobiliari nel primo semestre 2026 le compravendite residenziali a Bologna sono state 3.017 (+2,2% sul primo semestre 2025), in linea con il contesto nazionale (+2,1%), ma al di sotto della media delle otto principali città (+3,0%). Il mercato immobiliare è sostenuto da università e lavoro qualificato e si colloca per lo più sullo stock esistente: le nuove abitazioni rappresentano l’8,9% degli scambi (7,0% nelle otto principali città). Il 77,0% degli acquisti delle persone fisiche avviene con l’agevolazione prima casa e il 55,5% con mutuo.

Prezzi: in media per l’usato sono chiesti 3.650 euro al metro quadrato, con differenze marcate fra le zone: da 2.665 euro al metro quadrato di Pilastro a 6.098 di Santo Stefano. L’area centrale supera la periferia del 59% (4.900 contro 3.080 euro al metro quadrato). A parità di zona, un immobile di superficie doppia costa in media circa il 22% in meno al metro quadrato.

Per gli immobili di nuova costruzione il prezzo a Bologna è di 4.223 euro al metro quadrato (344 osservazioni in 63 indirizzi). A parità di zona e superficie il nuovo è richiesto a un valore superiore di circa il 29% rispetto all’usato; il differenziale scende al 21% se si tiene conto solo del mix dimensionale. Il 95% delle osservazioni che dichiarano la classe energetica è in classe

Secondo Ipi, Linea Rossa del tram (circa 16,5 km), Passante di Bologna (circa 2,5 miliardi di euro, intesa del 23 luglio 2026) e interventi di rigenerazione potranno modificare nel tempo l’attrattività dei quartieri; l’impatto sui valori dipenderà dall’avanzamento dei progetti.